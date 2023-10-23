ما هي قدرات التكامل المستدام لتخزين البيانات من ويسترن ديجيتال؟

يجيب محمد عويس، مدير المبيعات والتوزيع في ويسترن ديجيتال عن استفسارات أريبيان بزنس حول كيفية تحقيق التكامل مع حلول التخزين للشركات لمواءمتها مع طرق العمل وتوفير ميزة تنافسية مستدامة، ويوضح قائلا:” التكامل مع حلول التخزين هو نهج استراتيجي يمكن أن يمكّن من العمل الأسرع والتعاون السلس والكفاءة. بمجرد إجراء تحليل شامل للحلول التخزين الحالية، يتعين تنفيذ نظام تخزين قابل للتوسع ومرن. يجب أن يكون هذا الحلا قادرًا على استيعاب نمو البيانات وأعباء العمل الديناميكية، ومتوافقًا مع الأدوات الحالية وضمان انتقالًا عامًا سلسًا. بالإضافة إلى ذلك، تساعد الحلول التخزينية الفعالة من حيث الطاقة ومراكز البيانات الصديقة للبيئة أيضًا في تحقيق المسؤولية الاجتماعية للشركات، مما يقلل أيضًا من تكاليف التشغيل. في Western Digital، نقدم حلا للشركات التي لديها هدف في تحقيق ميزة تنافسية مستدامة. كوننا رائدين في مجال التخزين، فإن Ultrastar DC HC670 الجديد لدينا هو حلا بسعة 26 تيرابايت مصمم لتوسيع مراكز البيانات، حيث يستخدم مجموعة من التقنيات للعمل بشكل أسرع وتخزين مزيد من البيانات بكفاءة في استهلاك الطاقة. خلال جيتكس عرضنا بعض من أحدث ابتكاراتنا التي تعزز موقعنا كرائدين في مجال التخزين. يتضمن ذلك الفريد من نوعه Ultrastar DC HC670 الذي يستخدم تقنية التسجيل المغناطيسي المنزلق بدلاً من الأساليب التقليدية لتسجيل البيانات، بالإضافة إلى مجموعة من التقنيات على منصة مكونة من 10 أقراص مثل تقنية Western Digital OptiNAND™ وUltraSMR وتسجيل الطاقة المغناطيسية (EAMR) ومحرك مرحلي ثلاثي الأطوار من الجيل الثاني (TSA) وتكنولوجيا HelioSeal® المثبتة، مما يؤدي إلى زيادة بنسبة 18٪ في السعة، ويوفر لعملائنا في الشركات إمكانيات تخزين استثنائية تفوق الحلول التقليدية. كما قدمنا أيضًا Ultrastar DC SN655 NVMe SSD الجديد الذي يعتبر SSD متخصص لأعبال السحابة والتوسيع الأفقي بفضل قدرته على التعامل مع كميات كبيرة من البيانات وأعباء الذكاء الاصطناعي وتعلم الآلة بكفاءة، حيث يتيح توسيع السعات بكفاءة ويعظم GB/watt. لقد قدمنا أيضًا محرك الحالة الصلبة (SSD) الجديد WD Blue™ SN580 NVMe™، والذي يعتبر أول محرك أزرق من نوع WD يتضمن تقنية nCache™ 4.0 و NVMe PCIe® Gen 4.0، والذي سيعزز الإنتاجية ويعزز الأداء لتحسين سير العمل.

كيف يساهم المعرض في إنجاز مشاريعكم في المنطقة؟

جيتكس 2023 هو واحد من أكبر الفعاليات التكنولوجية في المنطقة، ونحن متحمسون للمشاركة فيه. في حدث مليء بقادة التكنولوجيا وأحدث الحلول الابتكارية، يعتبر جيتكس 2023 المنصة المثلى بالنسبة لنا لعرض قيادتنا في مجال التخزين مع محفظتنا الواسعة من المنتجات.