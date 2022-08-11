ما هي عوائد أول صكوك ادخارية حكومية للسعوديين؟

يعد تقديم المزيد من المنتجات المصرفية لغرض الإدخار أمرا حيويا للتخطيط المالي لدى السعوديين ومع التطورات الأخيرة التي تبشر بقرب إطلاق الصكوك الادخارية الحكومية يمكن استكشاف طبيعة هذه المنتجات التي تأتي بعدة شرائح، وهناك عوائد مختلفة لكل منها، و تزيد هذه العوائد حسب زيادة فترة الإدخار في كل شريحة، ومثلا تحقق شريحة الإدخار لثلاثين سنة عوائد أعلى من شريحة الادخار لخمس سنوات، إلى جانب الاستفادة من التوزيعات الدورية لتلك الصكوك. وهناك قيمة أسمية للصك لدى إصداره أول مرة كأن تكون بقيمة ألف ريال.

ومن المتوقع أن تشارك البنوك وجهات أخرى في السعودية بإصدار عدد من المنتجات الادخارية لأهداف محددة ولفئات مختلفة من الأفراد سواء أكانت عن طريق البنوك أو مديري الصناديق أو شركات الفنتك بحسب وكالة الأنباء السعودية.

ويمكن اعتبار الصكوك بمثابة شهادات توفير للمساعدة على الادخار المتواصل لبناء شبكة أمان مالية يعول عليها عند الحاجة لضبط الهدر والإسراف في حالات السيولة الزائدة، وتتمتع هذه الصكوك بسعر مميز مقابل قيمتها الكبيرة ومزاياها العديدة لتمثل أسهل حل مالي وأفضل سبيل للانطلاق بمسيرة ضمان الأمن المالي والادخار مع تعزيز انتشار الوعي المالي و ثقافة الادخار لبناء شبكة أمان راسخة لمواجهة كل الظروف والتقلبات بدلا من تبديد الثروة باستثمارات هشة أو مضاربات بمنتجات استثمارية عالية المخاطر مثل تداول الأسهم العالمية والأصول المشفرة أو حتى الإسراف في السلوكيات الاستهلاكية الضارة .

يذكر أن وزارة المالية السعودية والمركز الوطني لإدارة الدين، يعملان على تطوير وإطلاق صكوك ادخارية للأفراد وتحفيزهم على أهمية ذلك للتخطيط الأفضل في المستقبل، وذلك بعد توقيعهما أمس مذكرة تفاهم مع شركة الأهلي المالية لذلك الهدف.

ويأتي ذلك لتعزيز مفهوم الادّخار في المملكة عبر تطوير وإطلاق الصكوك الادخارية للأفراد، وذلك ضمن الأعمال المرتبطة في برنامج تطوير القطاع المالي – أحد برامج رؤية المملكة 2030 – المتمثلة في تعزيز وتمكين التخطيط المالي.