ما هي عملية تنصيف البيتكوين؟ وكيف تشارك بجوائز  تصل لـ مليون دولار 

أعلنت منصة بايبت Bybit، اليوم عن إطلاق ماينرز بوينت بلازا Miner’s Points Plaza للاحتفاء بتنصيف البيتكوين Bitcoin Halving. ويمثل هذا الحدث فعالية بطابع الألعاب، حيث يتاح للمستخدمين إكمال مهمات ممتعة، وكسب النقاط، وتعدين اثنتين من عملات البيتكوين كجوائز.

ما هي عملية تنصيف البيتكوين وما أهميتها؟

يستعد مجتمع العملات الرقمية للتنصيف، في حدث رئيسي يشهد انخفاض معدل إنشاء البيتكوين للنصف مع إمكانية تعزيز القيمة التي يحصل عليها المستخدمون بسبب زيادة ندرة العملة. لكن ما هي عملية التنصيف؟

تحدث هذه العملية كل أربعة أعوام، وشهدت على مدار تاريخ العملة ارتفاعاً كبيراً في سعر البيتكوين:

تنصيف 2012: ارتفع سعر البيتكوين من 12 دولار إلى نحو 1000 دولار في غضون عام واحد.

تنصيف 2016: على الرغم من الانخفاض المبدئي في سعر العملة، ارتفع مجدداً ليصل إلى 2550 دولار في شهر يوليو من عام 2017، بزيادة نسبتها 292% من يوم التنصيف.

تنصيف 2020: شهد سعر البيتكوين ارتفاعاً من 8787 دولار ليسجل أعلى سعر في تاريخها آنذاك وبلغ 69000 دولار بحلول نوفمبر 2021، بزيادة نسبتها 681%.

وتعتبر Miner’s Points Plaza لعبة تتيح للمشاركين تعدين البيتكوين وكسب المكافآت بما يشمل فرصة الحصول على حصة من جوائز قيمتها مليون دولار. وسيتلقى كل مستخدم رمزاً غير قابل للاستبدال، حيث يمكن تحديثه عبر فتح مراحل جديدة، سعياً للوصول إلى مستوى الملكة كاثرين.

كيف يمكن الانضمام إلى مسابقة Miner’s Points Plaza من Bybit؟

تنطلق Miner’s Points Plaza يوم 22 مارس وتستمر لغاية 22 أبريل 2024، وسيكون بإمكان المستخدمين استبدال نقاطهم بالجوائز لغاية 2 مايو 2024.

وحول ذلك، قال بن تشو الرئيس التنفيذي والمؤسس المشارك لمنصة Bybit: “نسعى في منصى Bybit لصنع تاريخ العملات الرقمية. فقد بلغت أحجام التداول عبر منصتنا معدلات تاريخية، حيث يحرص المستخدمون على تحقيق أقصى استفادة من منتجاتنا. لذلك تأتي Miner’s Points Plaza لتقدم لمجتمعنا منصة لتعزيز مكاسبهم خلال عملية تنصيف البيتكوين الحالية، بما يؤكد التزامنا برسم ملامح جديدة لتداول العملات الرقمية بشكل مدعوم بطابع ترفيهي”.

ويحظى كل مشارك بجائزة بسيطة من عملات USDT لمشاركته فقط، قبل بدء الحصول على المكاسب الحقيقة. وتتيح Miner’s Points Plaza الوصول إلى جوائز قيّمة، حيث يتمكن المشاركون من الفوز بالنقاط واستبدالها بجوائز من العملات الرقمية، بما يشمل البيتكوين والإيثيريوم، وستكون أسبقية الحصول على الجوائز حسب مبدأ أولوية الوصول.