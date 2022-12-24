ما هي شروط الرخصة الذهبية التي تمنحها مصر لإقامة المشروعات؟

خلال الاجتماع الأخير الذي عقده مجلس الوزراء المصري، برئاسة مصطفى مدبولي رئيس المجلس، شدّد رئيس الوزراء على حرص الدولة على التوسع في منح “الرخصة الذهبية” للمشروعات المُؤهلة.

ووجه مدبولي، الوزراء، بموافاة اللجنة العليا المُختصة بالنظر في طلبات الحصول على “الرخصة الذهبية“، بالمشروعات التي يرونها مؤهلة للحصول على هذه الرخصة، وذلك في إطار الجهود المبذولة من الحكومة لزيادة حجم الاستثمارات الجديدة خلال الفترة المقبلة.

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وأوضح رئيس الوزراء أن “الرخصة الذهبية” تَجُب موافقات جميع الجهات، وبالتالي لن يكون هناك أي تدخل، من جانب أي جهة، خلال مراحل إنشاء المشروع، وهو ما يسهم في تسريع معدلات الاستثمار، وتفادى أية معوقات بيروقراطية.

ما هي الرخصة الذهبية التي تمنحها الحكومة للمستثمرين؟

يمكن تعريف الرخصة الذهبية بأنها موافقة واحدة على إقامة المشروع وتشغيله وإدارته بما في ذلك تراخيص البناء، وتخصيص العقارات اللازمة له.

يجوز منحها للشركات بقرار من مجلس الوزراء.

يجوز أن تتضمن هذه الموافقة سيران أحد الحوافز الواردة بهذا القانون على المشروع أو أكثر.

تكون هذه الموافقة نافذة بذاتها دون حاجة إلى اتخاذ أي إجراء آخر.

ما هي الشركات التي يجوز منحها الرخصة الذهبية ؟

يجوز منح الرخصة الذهبية للشركات الآتية:

الشركات التي تؤسس لإقامة مشروعات استراتيجية أو قومية تساهم في تحقيق التنمية المستدامة وفقا لخطة التنمية الاقتصادية للدولة.

الشركات التي تؤسس لإقامة مشروعات المشاركة بين القطاع الخاص والدولة أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام وذلك في أنشطة (المرافق العامة والبنية التحتية – الطاقة الجديدة والمتجددة – الطرق والمواصلات – الموانئ – الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات)

شروط استخراج الرخصة الذهبية

هناك ضوابط وشروط يجب توافرها فيمن يتقدم للحصول على الرخصة الذهبية وهي:

أن يتخذ شكل شركة مساهمة أو شركة ذات مسؤولية محدودة.

الالتزام بتقديم ما يفيد الملاءة المالية لتنفيذ المشروع.

أن يلتزم المتقدم بتقديم دراسة جدوى مبدئية للمشروع يعدها أحد بيوت الخبرة الوطنية أو العالمية ذات السمعة الطيبة المرخص لها.

أن يلتزم بتقديم برنامج زمني لتنفيذ المشروع.

أن يقدم إقرارا بالالتزام بتوفير جميع المرافق الخاصة في البنية التحتية (طرق- مياه- صرف صحي -كهرباء – اتصالات- معالجة المخلفات).

أن يقدم إقرارا بالالتزام بجميع الاشتراطات والضوابط المتعلقة بنشاط الشركة وفقا للقوانين واللوائح المنظمة له.