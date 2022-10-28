ما هي شروط استيراد السيارات للمصريين في الخارج؟

كشفت وزارة المالية المصرية عن الشروط الواجب توفرها للاستفادة من مشروع قانون استيراد السيارات للمصريين المغتربين المقيمين في الخارج، فور إقراره من مجلس النواب.

ونشرت الجريدة الرسمية في عددها 43 الصادر بتاريخ 27 تشرين الأول/أكتوبر الجاري، قانون رقم 161 لسنة 2022، بشأن منح بعض التيسيرات للمصريين المقيمين في الخارج.

واشترطت الوزارة توفر عدة أمور للاستفادة من قانون استيراد السيارات للمصريين في الخارج مثل توفر حساب بنكي في الدولة التي يقيم بها المغترب مضى على فتحه 3 أشهر على الأقل قبل تاريخ صدور قانون استيراد السيارات للمصريين المغتربين ويحتوي على الرصيد الذى سيتم تحويله. وأن تكون السيارة المراد استيرادها من نفس البلد التى يقيم فيها المغترب.

ويحق للمصري الذي لديه إقامة سارية في الخارج، استيراد سيارة خاصة واحدة لاستعماله الشخصيّ، معفاة من الضرائب والرسوم بما في ذلك الضريبة على القيمة المضافة، وضريبة الجدول، وذلك وفقا للقواعد والأحكام المنصوص عليها في هذا القانون.

وكان مجلس النواب قد وافق على مشروع قانون بشأن منح بعض التيسيرات للمصريين المقيمين بالخارج.

ونص مشروع القانون على أنه “استثناءً من القواعد والأحكام المنظمة للضرائب والرسوم المستحقة على استيراد سيارات الركوب للاستعمال الشخصي، وأحكام الإعفاءات الجمركية المقررة وفقا لقانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 207 لسنة 2020، والضوابط الاستيرادية المقررة في الشأن ذاته، يحق للمصري الذي له إقامة سارية في الخارج، استيراد سيارة ركوب خاصة واحدة لاستعماله الشخصيّ، معفاة من الضرائب والرسوم التي كان يتعيّن أداؤها للإفراج عن السيارة، بما في ذلك الضريبة على القيمة المضافة، وضريبة الجدول، وذلك وفقا للقواعد والأحكام المنصوص عليها في هذا القانون، مقابل سداد مبلغ نقدي بالعملة الأجنبية، لا يستحق عنه عائد، يحول من الخارج لصالح وزارة المالية على أحد الحسابات المصرفية التي يحددها القرار المنصوص عليه بالمادة (8) من هذا القانون، بنسبة 100% من قيمة جميع الضرائب والرسوم، التي كان يتعين أداؤها للإفراج عن السيارة، بما في ذلك الضريبة على القيمة المضافة وضريبة الجدول”.

وينص مشروع القانون ايضاً على أن يتم استرداد المبلغ النقدي الذي تم تحويله لصالح وزارة المالية بعد مرور خمس سنوات من تاريخ السداد، بذات القيمة بالمقابل المحلي للعملة الأجنبية المسدد بها بسعر الصرف المُعلن وقت الاسترداد.