ما هي تداعيات أكبر استثمار في تاريخ الولايات المتحدة على قطاع الطاقة؟

بيتر غارنري، رئيس استراتيجيات الأسهم لدى ساكسو بنك، أشار ردا على استفسار أريبيان بزنس حول تداعيات القانون الأمريكي على استثمارات الطاقة والأسهم وأشار بالقول:” يعكس تعزيز حصة بيركشاير هاثاواي في شركة أوكسيدنتال بتروليوم وجود نطاق قانوني يدعم قطاع النفط والغاز في الولايات المتحدة لغاية عام 2030 بالرغم من العملية القائمة للتحول نحو الطاقة الخضراء. وأسهم ذلك في تعزيز جاذبية الشركات الرئيسية في القطاع للمستثمرين، لا سيما في ظل ارتفاع أسعار النفط حالياً. وتتسم أسهم هذه الشركات بانخفاض تقييماتها نسبياً، مما يعني الاستفادة من استثمار مربح بقيمة أقل من متوسط القيمة المُسجلة في السوق وسط تفاقم أزمة الطاقة. وعلى الجانب الآخر، تساهم خطة المناخ التي أطلقتها الولايات المتحدة في تعزيز اعتماد مصادر الطاقة المتجددة ومورّدي ألواح الطاقة الشمسية وتوربينات الرياح. وتتمحور الخطة حول تقليل اعتماد السيارات الكهربائية رغم التوقعات بنمو القطاع بصورةٍ كبيرة وعدم صدور استجابة سلبية على الخطة من جانب الشركات المصنّعة للسيارات الكهربائية مثل شركة تسلا.”

بعد موافقة الكونغرس على الأمريكية على مشروع قانون بـ 369 مليار دولار لمكافحة تغير المناخ، وهو أكبر استثمار في تاريخ الولايات المتحدة، تلى ذلك تحركات كبار المستثمرين مثل الملياردير وارن بافت الذي دفعت شركته بيركشاير هاثاواي قرابة 391 مليون دولار مقابل 6.7 مليون سهم تقريبًا في عملاق النفط “أوكسيدنتال بتروليم” في الفترة من الرابع وحتى الثامن من أغسطس.

يذكر أن مشروع القانون الذي يعرف باسم “قانون الحد من التضخم”، يهدف إلى تقليل انبعاثات الكربون في البلاد بنسبة 40 في المئة بحلول عام 2030.

ويمكن أن تحصل بعض الأسر على ما يصل إلى 7500 دولار كائتمان ضريبي لشراء سيارة كهربائية و 4000 دولار لشراء سيارة مستعملة.