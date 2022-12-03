ما هي بكتريا “ستريب إيه” التي أدت إلى وفاة ستة أطفال في المملكة المتحدة؟

أثار ظهور حالات عدوى ببكتريا تحمل اسم “ستريب إيه” قلقا خاصة بعدما أودت بحياة خمسة أطفال في بريطانيا وطفلا في ويلز.

ما هي بكتيريا “ستريب إيه”؟

ستريب إيه هي عدوى بكتيرية تصيب الحلق والجلد وتسبب في الغالب في حمى وألم بالحلق، ويحملها الكثير من الناس دون أعراض لكنها قادرة على الانتشار عبر السعال والعطس والاختلاط الوثيق.

تعرف البكتريا أيضا باسم “مجموعة العقديات إيه” وتسبب مجموعة متعددة من الأعراض تتراوح بين البسيطة إلى الشديدة لكنها غير فتاكة مع معظم حالات العدوى.

الأعراض آلام في البلع وحمى وطفح جلدي

قالت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض إن أعراض الإصابة بالعدوى تشمل:

الشعور بالألم في البلع وحمى

طفح جلدي

تورم اللوزتين والغدد

الإصابات تشيع في الأماكن المزدحمة مثل المدارس.

قالت بيت كامبان خبيرة أمراض الأطفال المعدية في كلية لندن الطبية إن العدوى “غير ضارة إلى حد كبير لكن في حالات نادرة للغاية عندما تنتج البكتريا سموما تستطيع أن تصل إلى مجرى الدم وتسبب أمراضا خطيرة ومنها تعفن الدم، والتهاب القلب وتسمم” ، ونصحت كامبان الآباء باستشارة الطبيب على الفور في حال ظهور إعياء على الطفل خاصة الحمى والتقيؤ والطفح الجلدي وآلام العضلات.

لا يوجد مصل

لا يوجد مصل للوقاية من عدوى ستريب إيه لكن المضادات الحيوية تكون فعالة في الغالب في العلاج من العدوى.

ذكرت بيانات وكالة الأمن الصحي البريطانية أن نسبة الإصابة بالعدوى تتراجع إلى 2.3 حالة لكل مئة ألف طفل في الفئة العمرية من عام إلى أربعة أعوام.