ما هي الوظائف الأعلى أجراً في الدول الخليجية؟ اطلع على الرواتب من الرؤساء التنفيذيين إلى المساعدين الشخصيين؟

أشار أكثر من 56% من الموظفين في دول مجلس التعاون الخليجي إلى أنهم يعتزمون تغيير وظائفهم، وكان الدافع الرئيسي لهذا التغيير هو الراتب وتفاؤل الموظفين بشأن آفاق حياتهم المهنية، وفقاً لدليل “هايز” للرواتب في الدول الخليجية.

وأفاد 49% من الموظفين بعدم وجود تغيير في الرواتب على أساس سنوي في عام 2021، فيما واجه 8% منهم انخفاضاً في الرواتب.

وفي ما يلي ترتيب المهن التي تحتل أعلى متوسط رواتب شهرية:

1ـــ الرئيس التنفيذي للخدمات المصرفية والمالية

متوسط الراتب 250 ألف درهم إماراتي بنطاق يتراوح من 150 ألف درهم إلى 400 ألف درهم إماراتي.

2ـــ المحاسبة والمالية المدير المالي

متوسط الراتب 130 ألف درهم بنطاق يتراوح من 90.000 درهم إلى 160.000 درهم.

3ـــ الرئيس التنفيذي للشؤون القانونية

متوسط 130.000 درهم بنطاق يتراوح من 110.000 إلى 150.000 درهم.

4ـــ مدير تنفيذي للتشييد والعقار

متوسط 120.000 درهم بنطاق يتراوح من 90.000 إلى 300.000 درهم.

5ـــ مدير تنفيذي لمبيعات السلع الإستهلاكية سريعة التداول

متوسط 120.000 درهم بنطاق يتراوح من 80.000 إلى 350.000 درهم.

6ـــ الرئيس التنفيذي للموارد البشرية

متوسط 95.000 درهم بنطاق يتراوح من 60.000 إلى 160.000 درهم.

7ـــ الرئيس التنفيذي للتسويق

متوسط 85.000 درهم بنطاق يتراوح من 70.000 إلى 170.000 درهم.

8ـــ الرئيس التنفيذي لتكنولوجيا المعلومات

متوسط 80.000 درهم بنطاق يتراوح من 60.000 درهم إلى 120.000 درهم.

9ـــ المدير العام / الرئيس التنفيذي التشغيلي / الرئيس التنفيذي للمنتجات في دائرة المشتريات وسلسلة التوريد

متوسط 75.000 درهم بنطاق يتراوح من 55.000 إلى 90.000 درهم.

10ـــ مدير المشروع الهندسي

متوسط 65.000 درهم بنطاق يتراوح من 45.000 إلى 90.000 درهم.

11ـــ مدير التسويق الرقمي

متوسط 50.000 درهم بنطاق يتراوح من 50.000 إلى 85.000 درهم.

12ـــ مدير المبيعات التجارية

متوسط 50.000 درهم بنطاق يتراوح من 40.000 إلى 60.000 درهم.

13ـــ المساعد الشخصي للدعم المكتبي

متوسط 26.000 درهم بنطاق يتراوح من 18.000 إلى 30.000 درهم.