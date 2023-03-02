ما هي المعلومة المغلوطة حول التطعيم ضد الإنفلونزا؟

تواصل وزارة الصحة في السعودية حملتها للتوعية بالإنفلونزا الموسمية ونشر الوعي على المستوى المحلي والعام للمواطنين والمقيمين للمبادرة بأخذ اللقاح بالتعاون مع المراكز الصحية والجهات الحكومية والخاصة والنشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وأوضح مساعد مدير عام الشؤون الصحية بالمنطقة الشرقية الدكتور عبدالرحمن أبو داهش، أن الحملة تستهدف تطعيم الفئات الأكثر تأثراً بها، من كبار السن، وأصحاب الأمراض المزمنة، والمصابين بنقص المناعة، والحوامل، والعاملين بالقطاع الصحي، وعامة أفراد المجتمع، مؤكداً أهمية تلقيهم للقاح خاصة الذين يتناولون أدوية تثبط المناعة والحوامل والأطفال من عمر ستة أشهر، مشيراً إلى أنه توجد معلومة مغلوطة حول التطعيم ضد الإنفلونزا وهي الإصابة بالمرض فوراً بعد أخد اللقاح بالرغم من أنها تحتاج ما لا يقل عن 10 أيام حتى تبدأ بالعمل في جهاز المناعة، وفي الغالب يكون الشخص مصاباً بالمرض قبل تلقيها.

ونوه إلى أن الحملة مستمرة على مدار السنة وتعمل صحة الشرقية من جهتها على التوعية والحث بأخذ اللقاح لجميع فئات المجتمع والالتزام بالإجراءات الوقائية للسلامة من الإصابة، علماً بتوفرها بجميع المراكز الصحية والحجز عبر تطبيق صحتي.

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