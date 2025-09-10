ما هي الشروط الجديدة للفنادق ومرافق الضيافة السياحية في السعودية؟

أعلنت وزارة البلديات والإسكان عن تحديث اشتراطات الفنادق ومرافق الضيافة السياحية، في خطوة تهدف إلى تطوير بيئة الاستثمار السياحي، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين والزوار والمقيمين، بما ينسجم مع توجهات رؤية السعودية 2030 نحو بناء مدن مستدامة، وتعزيز جودة الحياة في مختلف مناطق المملكة. وبحسب الاشتراطات التي نشرتها الوزارة فإن أبرز الاشتراطات الجديدة لمرافق الضيافة السياحي في السعودية لعام 2025 تشمل عدة جوانب مهمة لضمان جودة الخدمات ورفع مستوى تجربة المستخدم، فما هي أبرز الشروط الجديدة للفنادق ومرافق الضيافة السياحية في السعودية؟

-الالتزام بتطبيق كود البناء السعودي ومتطلبات تصميم وتشغيل مرافق الضيافة بما في ذلك السلامة الكهربائية، الميكانيكية، الصحية، وترشيد الطاقة.

– اعتماد أعمال التصميم والإشراف على التنفيذ من مكاتب هندسية معتمدة.

– تحسين المظهر الحضري مثل تصميم واجهات المباني بما يتوافق مع الكود العمراني ورفض تركيب الأسلاك أو التمديدات الخارجية على الواجهات.

– ضمان النظافة العامة، توفير صندوق إسعافات أولية، والالتزام بمعايير تشغيل تشمل السلامة العامة والنظافة. – توفير ممرات ومواقف مع إضاءة وصيانة مستمرة ضمن حدود ملكية المرفق.

– الالتزام بمتطلبات خاصة مثل كود أحواض السباحة والمنتجعات الصحية إذا وجدت.

– اشتراطات تتعلق بوسائل الدفع الإلكتروني الآمن، والتعامل مع ذوي الإعاقة.

– في حال وجود أنشطة تجارية أو مطابخ داخل المرفق، يجب التزامها بالاشتراطات الصحية والقانونية الخاصة بها.

– عدم السماح باستخدام أماكن مثل دور القبو لأغراض تجارية أو ترفيهية غير مسموحة، بل يمكن استخدامها كمواقف وخدمات داعمة.

– ضرورة الحصول على جميع التراخيص اللازمة، مع فرض غرامات وعقوبات على المخالفين.

– التأكيد على استدامة البيئة وتحقيق التكامل بين التطوير والحفاظ على الهوية الحضرية. هذه الاشتراطات تهدف إلى رفع جودة بيئة الضيافة وتحسين تجربة المستثمرين والسياح، وتتماشى مع رؤية السعودية 2030 لتعزيز الاستثمار السياحي والبنية الحضرية المستدامة.

وأوضحت الوزارة بأن هذه الاشتراطات تأتي ضمن حزمة من المبادرات الهادفة إلى توفير بيئة حضرية متكاملة، تشجِّع على الامتثال وتعزِّز من تنافسية القطاع السياحي، إذ رُوعي في إعدادها الاستفادة من أفضل الممارسات العالمية في تصميم وتشغيل مرافق الضيافة وترسيخ ثقافة الامتثال للأنظمة البلدية، وتعزيز الاستدامة البيئية، وتحسين المشهد الحضري في المدن السعودية، إلى جانب التكامل مع الأنظمة المحلية مثل كود البناء السعودي، والأنظمة المعتمدة من وزارة السياحة والهيئات الفنية والتنظيمية الأخرى.

وتغطي الاشتراطات المحدثة الجوانب المُتعلِّقة بالموقع والتخطيط العمراني والتصميم المعماري، إضافة إلى متطلبات التشغيل، والنظافة العامة، والسلامة، وتوفير وسائل الدفع الإلكتروني الآمنة، والاشتراطات الخاصة بذوي الإعاقة، وغيرها من الجوانب التي تضمن بيئة ضيافة عالية الجودة تراعي متطلبات المستخدمين وتواكب المعايير الحديثة في القطاع.وتؤكد الوزارة أن الامتثال لهذه الاشتراطات يُعد مسؤولية مشتركة، من شأنها الإسهام في خلق بيئة استثمارية آمنة، وتحقيق التوازن بين متطلبات التطوير العمراني والحفاظ على الهوية الحضرية، بما يجعل من المدن السعودية نموذجًا يحتذى به إقليميًا وعالميًا. (7)