ما هي الشروط الجديدة للبنوك لإيداع العملات المشفرة وتجنب فقدان المفاتيح التشفير؟

كشف السلطات التنظيمية الأمريكية عن شروط وإرشادات حديثة لمساعدة البنوك على تقديم خدمات إيداع العملات المشفرة دون مخالفة القوانين لتنظيم التعامل مع الأصول المشفرة وفهم كيفية دمج البنوك التقليدية في هذا المجال المتنامي وتضمنت هذه سبل حماية مفاتيح التشفير لتجنب فقدانها مع الحذر من منصات وأطراف ثالثة.

إطار عمل جديد لإدارة مخاطر العملات المشفرة

أوضح كل من بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، وشركة تأمين الودائع الفيدرالية، ومكتب المراقب المالي للعملة، أن على البنوك التي تخطط لتقديم خدمات إيداع العملات المشفرة أن تضع في اعتبارها التغيرات المستمرة في هذا السوق، بما في ذلك التكنولوجيا التي يعتمد عليها. وشددوا على ضرورة تبني إطار قوي لإدارة المخاطر يتناسب مع التحديات المرتبطة بالعملات المشفرة.

في أبريل الماضي، كانت الجهات التنظيمية قد ألغت توجيهات سابقة بشأن مخاطر العملات المشفرة، مما سمح للبنوك بمرونة أكبر في تقديم خدمات ومنتجات للأصول المشفرة. كما ألغى بنك الاحتياطي الفيدرالي توجيهاً صدر عام 2022 كان يلزم البنوك بإبلاغه مسبقاً بأي أنشطة تتعلق بالعملات المشفرة، مشيراً إلى أن هذه الأنشطة ستخضع الآن للإشراف الروتيني.

مخاطر يجب على البنوك الانتباه لها

حدد البيان المشترك عدة مجالات رئيسية للمخاطر والتنبيهات التي يجب على البنوك الأمريكية أخذها في الاعتبار:

المخاطر الأولية: يجب على البنوك تقييم المخاطر المحتملة قبل بدء تقديم خدمات إيداع العملات المشفرة.

يجب على البنوك تقييم المخاطر المحتملة قبل بدء تقديم خدمات إيداع العملات المشفرة. مسؤولية البنك: قد يتحمل البنك مسؤولية خسائر العملاء في حال تعرض الأنظمة للاختراق، أو فقدان مفاتيح التشفير، أو تسرب أي معلومات حساسة أخرى.

قد يتحمل البنك مسؤولية خسائر العملاء في حال تعرض الأنظمة للاختراق، أو فقدان مفاتيح التشفير، أو تسرب أي معلومات حساسة أخرى. الامتثال للقوانين: تخضع علاقات إيداع العملات المشفرة لقوانين مكافحة غسل الأموال وقانون السرية المصرفية.

تخضع علاقات إيداع العملات المشفرة لقوانين مكافحة غسل الأموال وقانون السرية المصرفية. التعامل مع أطراف ثالثة: هناك مخاطر ناتجة عن التعاقد مع شركات خارجية لتقديم خدمات مرتبطة بالعملات المشفرة.

هناك مخاطر ناتجة عن التعاقد مع شركات خارجية لتقديم خدمات مرتبطة بالعملات المشفرة. التدقيق والخبرة: يجب أن يكون هناك نطاق تدقيق مناسب، مع التركيز على تقييم خبرات الإدارة والموظفين في هذا المجال.