ما هي الشروط التي تتيح للمواطن السعودي تأجير وحدته السكنية للسياح؟

أجازت وزارة السياحة في المملكة العربية السعودية للمواطنين بتأجير وحداتهم السكنية للسياح مقابل أجر، وفق لائحة “مرفق الضيافة السياحي الخاص” التي أقرها الوزير أحمد الخطيب.

وحددت اللائحة ضوابط لإصدار التصريح هي:

أن يكون مرفق الضيافة السياحي الخاص، ضمن عقار مخصص للاستخدام السكني أو الزراعي

ألا يتجاوز إجمالي التصاريح الصادرة للمصرح له في عقار واحد ثلاثة تصاريح

للوزير – أو من يفوضه – بقرار منه ولاعتبارات تراها الوزارة إيقاف إصدار التصريح لمدة محددة في أي نطاق جغرافي.

ويشترط عند التقدم بطلب التصريح عدة شروط، تشمل:

أن يكون المصرح سعودي الجنسية

أن يحوز على صك ملكية إلكترونياً أو عقد إيجار إلكترونياً، مما يثبت حق الملكية أو الانتفاع بالعين محل التصريح

عدم اعتراض الملاك في العقار المشترك الذي يقع مرفق الضيافة السياحي الخاص فيه على التأجير اليومي

بيانات رسمية محدثة لمقدم الطلب ومرفق الضيافة السياحي الخاص

تعبئة النموذج الخاص بطلب التصريح

وشددت اللائحة على ضرورة الالتزام بضوابط التصريح واشتراطاته وتقديم الخدمة بحسب التصريح الصادر له وعدم تمكين غيره من استخدام التصريح وما يصدر عن الوزارة من قرارات، وتعليمات، وتعاميم وتمكين المفتش من أداء مهماته، والتعاون معه وتقديم التسهيلات له وعدم استخدام اسم الوزارة أو شعارها في أي إعلان أو نشاط تسويقي، إلا بعد الحصول على موافقتها.

وأكدت على ضرورة التجاوب مع الوزارة من خلال ممثل مرفق الضيافة السياحي الخاص، على مدار الساعة على أن يلتزم المصرح له الضمان جودة الخدمة المقدمة، بالآتي:

إبراز البيانات الأساسية المحددة في التصريح بشكل واضح للسائح داخل مرفق الضيافة السياحي الخاص

عدم استخدام التصريح المنتهي واستخدام بيانات تتطابق مع التصريح

نشر صور تتطابق مع الواقع الفعلي لمرفق الضيافة السياحي الخاص عند الإعلان عنه

إبراز الإرشادات العامة لضوابط استخدام مرفق الضيافة السياحي الخاص من خلال مقدم خدمات السفر والسياحة وفي مكان ظاهر داخل المرفق

ولفت إلى ضرورة أن تشمل الإرشادات ما يتعلق بالتالي:

استخدام مواقف السيارات

إخراج النفايات

أماكن تعليمات استخدام الأجهزة

السلوكيات المحظورة

التعامل مع المفقودات

رقم خدمة العملاء

الهاتف السياحي

أرقام الطوارئ

كما اشترطت اللائحة تطبيق القواعد والاشتراطات الصحية العامة في مرفق الضيافة السياحي الخاص وكافة خدماته وعلى العاملين فيه ومراعاة النظافة العامة والمحافظة على البيئة في جميع التجهيزات والمرافق التابعة لمرفق الضيافة السياحي الخاص، واستخدام اللغتين العربية أو الإنجليزية، والتقويمين الهجري والميلادي، في جميع التعاملات والمطبوعات الرسمية.

وأكدت اللائحة على العملاء بضرورة الالتزام بها على أن يلتزم المصرح له لضمان سلامة المعلومات والبيانات المقدمة للوزارة بالآتي:

تزويد الوزارة عند الطلب بأي معلومات أو بيانات من خلال أي وسيلة تراها مناسبة وخلال المدة التي تحددها وتحديث بياناته وبيانات مرفق الضيافة السياحي الخاص في النظام الإلكتروني التابع للوزارة فور تغيرها

وضع قائمة أسعار الخدمات المقدمة باللغتين العربية والإنجليزية للسائح، وإعلانها من خلال مقدم خدمات السفر والسياحة، وفق الضوابط التي تضعها الوزارة، على أن تشتمل على الرسوم والضرائب النظامية

المحافظة على سرية معلومات السائح وخصوصيتها، وعدم مشاركتها أو استخدامها لأي غرض كان؛ دون أخذ موافقته

التقيد بالأنظمة، وتعليمات الجهات المختصة في شأن النواحي الأمنية، والصحية، والبيئية، ووسائل السلامة، والإسعاف، والإخلاء، وغيرها

اتخاذ جميع التدابير والاحتياطات التي تحقق ذلك وعدم اتخاذ أي إجراء من شأنه إجبار السائح على الخروج من الوحدة بعد تسجيل دخوله إلا من خلال الجهات المختصة

الامتناع -دون الحصول على إذن السائح- عن فتح الوحدة التي يشغلها سواء كان فيها أم لم يكن، إلا بعد التنسيق مع الجهات المختصة والحرص على سلامة السائح من الأخطار، مثل (الحريق، أو تسرب الغاز، أو الأطعمة والمشروبات الفاسدة، ونحو ذلك) وتوفير الاحتياطات الأمنية

عدم استقبال السائح من دون إثبات هوية سارية المفعول، على أن يتم التحقق منها من خلال الاطلاع على أصلها عند تسجيل الدخول ومطابقتها مع بيانات الحجز، دون طلب أو أخذ نسخة منها