فادي طنّوس by فادي طنّوس

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ما هي السيارات الأطول عمراً؟هل سيارتك من بينها؟

فادي طنّوس by فادي طنّوس

أظهر تقرير أعده موقع “Iseecars” المتخصص بالسيارات أن سيارة أفالون التي تنتجها شركة تويوتا اليابانية هي الأطول عمراً في فئة “سيدان” في حين تربعت شقيقتها سيكوايا على عرش فئة ” اس يو في”.

وشدد التقرير على أن نتائجه مقرونة بشرط أن تكون السيارة تخضع للصيانة الدورية بشكلها الصحيح للمحافظة على جودة المحرك وناقل السرعة والقطع الرئيسية فيها، ما يعطيها إمكانية السير لمسافات هائلة من الأميال والكيلومترات.

منهجية الدراسة والبيانات

وقال الموقع إنه حلل مليوني سيارة بين كانون الثاني/يناير وتشرين الأول/أكتوبر الماضيين لمعرفة الطرازات التي لديها القدرة على الاستمرار لفترة أطول على الطريق، ومن هي السيارات القادرة على تجاوز 200 ألف ميل دون الحاجة لتبديل محركها أو ناقل السرعة. وأشارت إلى أنه تم استبعاد السيارات التي يقل عمرها عن 10 سنوات، مثل طراز تسلا 3.

فئة سيدان

هيمنت السيارات اليابانية على المراكز العشرة الأولى في فئة سيدان للسيارات الأطول عمراً، وكانت السيارة الوحيدة غير اليابانية هي شيفروليه إمبالا، التي تعد من أكثر السيارات شيوعاً للاستئجار في الولايات المتحدة.

وجاء الترتيب كما يلي:

المركزالسيارةالعمر المحتمل/ميل
1تويوتا أفالون245,710
2شيفروليه إيمبالا230,343
3هوندا أكورد226,168
4تويوتا كامري223,249
5ليكزس جي اس 350207,794
6هوندا فيت207,231
7هوندا سيفيك205,335
8ليكزس إي أس 350204,642
9تويوتا كورولا204,266
10مازدا 6203,154

فئة “أس يو في”

حل الصانع الياباني العملاق في المركزين الأولين في هذه الفئة، متقدماً على شيفروليه و “جي أم سي” الأميركيتين اللتين كان لهما قرابة نصف السيارات في المراتب العشرة التي جاءت كالتالي:

المركزالسيارةالعمر المحتمل/ميل
1تويوتا سيكوايا296,509
2تويوتا لاند كروزر280,236
3شيفروليه سوبربان265,732
4 جي أم سي يوكون أكس أل252,360
5شيفروليه تاهو250,338
6تويوتا هايلاندر هايبريد244,994
7فورد أكبيديشن244,682
8 تويوتا فور رانر244,665
9جي أم سي يوكون238,956
10هوندا بايلوت236,807

السيارات الكهربائية

الفئة الأخيرة هي المركبات الكهربائية، وهي تشمل فقط طرازي نظراً لشرط أن لا يقل عمر السيارة عن 10 سنوات:

  •  تسلا إس: 133,998 ميل
  •  نيسان ليف: 98,081 ميل
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