ما هي السيارات الأطول عمراً؟هل سيارتك من بينها؟

أظهر تقرير أعده موقع “Iseecars” المتخصص بالسيارات أن سيارة أفالون التي تنتجها شركة تويوتا اليابانية هي الأطول عمراً في فئة “سيدان” في حين تربعت شقيقتها سيكوايا على عرش فئة ” اس يو في”.

وشدد التقرير على أن نتائجه مقرونة بشرط أن تكون السيارة تخضع للصيانة الدورية بشكلها الصحيح للمحافظة على جودة المحرك وناقل السرعة والقطع الرئيسية فيها، ما يعطيها إمكانية السير لمسافات هائلة من الأميال والكيلومترات.

منهجية الدراسة والبيانات

وقال الموقع إنه حلل مليوني سيارة بين كانون الثاني/يناير وتشرين الأول/أكتوبر الماضيين لمعرفة الطرازات التي لديها القدرة على الاستمرار لفترة أطول على الطريق، ومن هي السيارات القادرة على تجاوز 200 ألف ميل دون الحاجة لتبديل محركها أو ناقل السرعة. وأشارت إلى أنه تم استبعاد السيارات التي يقل عمرها عن 10 سنوات، مثل طراز تسلا 3.

فئة سيدان

هيمنت السيارات اليابانية على المراكز العشرة الأولى في فئة سيدان للسيارات الأطول عمراً، وكانت السيارة الوحيدة غير اليابانية هي شيفروليه إمبالا، التي تعد من أكثر السيارات شيوعاً للاستئجار في الولايات المتحدة.

وجاء الترتيب كما يلي:

المركز السيارة العمر المحتمل/ميل 1 تويوتا أفالون 245,710 2 شيفروليه إيمبالا 230,343 3 هوندا أكورد 226,168 4 تويوتا كامري 223,249 5 ليكزس جي اس 350 207,794 6 هوندا فيت 207,231 7 هوندا سيفيك 205,335 8 ليكزس إي أس 350 204,642 9 تويوتا كورولا 204,266 10 مازدا 6 203,154

فئة “أس يو في”

حل الصانع الياباني العملاق في المركزين الأولين في هذه الفئة، متقدماً على شيفروليه و “جي أم سي” الأميركيتين اللتين كان لهما قرابة نصف السيارات في المراتب العشرة التي جاءت كالتالي:

المركز السيارة العمر المحتمل/ميل 1 تويوتا سيكوايا 296,509 2 تويوتا لاند كروزر 280,236 3 شيفروليه سوبربان 265,732 4 جي أم سي يوكون أكس أل 252,360 5 شيفروليه تاهو 250,338 6 تويوتا هايلاندر هايبريد 244,994 7 فورد أكبيديشن 244,682 8 تويوتا فور رانر 244,665 9 جي أم سي يوكون 238,956 10 هوندا بايلوت 236,807

السيارات الكهربائية

الفئة الأخيرة هي المركبات الكهربائية، وهي تشمل فقط طرازي نظراً لشرط أن لا يقل عمر السيارة عن 10 سنوات:

تسلا إس: 133,998 ميل

نيسان ليف: 98,081 ميل