ما هي الدول التي وقع معها المغرب ونيجيريا اتفاقات بشأن مشروع أنبوب الغاز بين البلدين؟

وقع المغرب ونيجيريا 5 مذكرات تفاهم مع 5 دول أفريقية أخرى تخص مشروع أنبوب الغاز نيجيريا- المغرب. وقد وقع هذه المذكرات في العاصمة المغربية الرباط كل من المغرب ونيجيريا من جهة وغامبيا وغينيا بيساو وغينيا وسيراليون وغانا من جهة أخرى.

التزام

وبهذه المذكرات، تؤكد الدول التي سيتم ربطها بأنبوب الغاز نيجيريا- المغرب التزامها:

بالمساهمة في تفعيل المشروع الذي سيوفر الغاز لجميع دول غرب إفريقيا وسيشكل محور عبور جديد للتصدير إلى أوروبا

سيمتد أنبوب الغاز على طول نحو 5 آلاف و660 كيلومترا

يتم تشييده على مراحل لتلبية الحاجة المتزايدة للغاز في الدول التي سيعبر منها وأوروبا خلال الأعوام الـ 25 القادمة.

الاتفاق

ويرجع الاتفاق على أنبوب للغاز يربط نيجيريا والمغرب إلى زيارة قام بها العاهل المغربي الملك محمد السادس إلى نيجيريا في ديسمبر/كانون الأول 2016. وسيمر هذا الأنبوب بكل من بينين وتوغو وغانا وساحل العاج وليبيريا وسيراليون وغينيا وغينيا بيساو وغامبيا والسنغال وموريتانيا.