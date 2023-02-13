نشر موقع ستاتيستا Statista توزع الصفائح التكتونية التي تحدها فوالق وتلتقي العديد من هذه الصفائح في تركيا ، مما يزيد بشكل كبير من خطر حدوث زلازل مدمرة، فهناك تحدث الزلازل غالبا عند حواف الصفائح التكتونية أي مكان التقائها ببعض وهناك سبعة من الصفائح أي قشرة الأرض العلوية أكبرها صفيحة المحيط الهادي ثم أميركا الشمالية ثم أوراسيا.

تستحوذ مخاوف الزلازل على اهتمام وقلق الكثير من الناس مع أصداء الكارثة التي ضربت جنوبي تركيا وشمالي سوريا فيما أشار خبراء إلى أن صفيحة الأناضول -التي تقع عليها تركيا- انجرفت نحو 3 أمتار نحو الغرب.

كثرة الزلازل في تركيا تعود إذا إلى وقوع معظم أجزاء تركيا على الصفيحة التكتونية الأناضولية، التي تتموضع بين صفيحتين الأوراسية التي تمثل نسبيا قشرة غير قابلة للحركة، والعربية التي تتجه شمالا بمعدل بوصة واحدة تقريبا سنويا.

يفصل بين الصفائح التكتونية على سطح الأرض ما يسمى بالفالق أو الصدع وهو شق في الأرض بين هذه الصفائح ويحدث غالبا انجراف بسيط للصفائح التي تشكل قشرة سطح الأرض العلوية ولا يكون ملحوظا فيما يؤدي الانجراف الكبير إلى زلزال.

ويومي ي 6 و 7 فبراير ، تعرضت منطقتي جنوب شرق تركيا وشمال غرب سوريا لزلزال مدمر. بالإضافة إلى الهزة الرئيسية التي بلغت قوتها 7.8 درجة على مقياس ريختر ، تم تسجيل العديد من الهزات الارتدادية التي تراوحت قوتها ما بين 5.0 و 7.5 درجة في المنطقة التي دمرها الزلزال حول غازي عنتاب. وبحسب شبكة سي إن إن ، ارتفع عدد قتلى الكارثة منذ يوم الاثنين إلى 17 ألف شخص في تركيا وسوريا المجاورة.