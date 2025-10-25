ما هي الخصائص الفريدة التي تحمي مرجان شمال البحر الأحمر؟

كشفت دراسات بيولوجية وجيولوجية حديثة عن أن الشعاب المرجانية في شمال البحر الأحمر لا تُمثّل مجرّد نظام بيئي بحري، بل هي ملاذ بيولوجي فريد وأحد أكثر الأنظمة المرجانية مرونةً في العالم في مواجهة تحديات التغير المناخي والاحتباس الحراري. تتمتع الشعاب المرجانية الهامشية (الطرفية أو الشاطئية) المتطورة في شمال البحر الأحمر بـ مرونة مناخية غير مسبوقة. فهي قادرة على تحمّل درجات حرارة الماء المرتفعة (أكثر من 20 درجة مئوية) التي قد تؤدي إلى تبييض وموت معظم الشعاب المرجانية الاستوائية الأخرى حول العالم. ويُعزى هذا التكيف المذهل جزئيًا إلى ارتفاع ملوحة المنطقة وآليات التكيف الفريدة التي طورتها هذه الكائنات على مدى ملايين السنين.

تنوع بيولوجي وتاريخ قديم

تُعد هذه الشعاب، التي يتراوح عمرها بين 5000 و 7000 عام، مركزًا عالميًا للتنوع البيولوجي البحري:

توطن عالٍ: تستضيف المنطقة أكثر من 265 نوعًا من الشعاب المرجانية، منها ما يقرب من 6% متوطنة، أي لا توجد في أي مكان آخر على كوكب الأرض.

ثراء سمكي: تدعم المنطقة حياة أكثر من 1100 نوع من الأسماك، مما يُعزّز مكانتها كواحدة من أغنى الغابات المطيرة تحت الماء.

أهمية استراتيجية للحفظ العالمي

نظرًا لمرونتها البيولوجية الفريدة وقدرتها على الازدهار في بيئة دافئة وقليلة المغذيات، تُعتبر الشعاب المرجانية في شمال البحر الأحمر نموذجًا محتملاً لاستعادة المرجان وجهود الحفظ في جميع أنحاء العالم. يسهل قرب هذه الشعاب المرجانية الهامشية من الشاطئ إمكانية دراستها واستكشافها، مما يمنح العلماء فرصة لدراسة آليات بقائها الفريدة لتطبيقها في مناطق أخرى متضررة.

ويُسلّط هذا الكنز البيولوجي الضوء على ضرورة تكثيف جهود الحفظ الإقليمية والدولية لحماية هذه النظم البيئية الحيوية، وضمان استمرار دورها كملاذات طبيعية للحياة البحرية في وجه التحديات المناخية المتزايدة.