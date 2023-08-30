ما هي الخرسانة الخالية من الكربون وكيف يتم استخدامها في السعودية

وقعت شركة الدرعية اتفاقية تعاون مع شركة “بارتانا” المتخصصة في تقنيات المناخ، ستقوم بموجبها الأخيرة بتوريد منتجات ومواد خرسانية لإزالة الكربون لاستخدامها في مشاريع الدرعية، حيث تعد هذه المواد الأولى من نوعها على مستوى العالم.

تعتمد تقنية تركيبة الخرسانة الخاصة بالشركة، والمصنوعة من مكونات معاد تدويرها، على التقاط ثاني أكسيد الكربون، وتحويله إلى مادة معدنية. كما أن لديها القدرة على معالجة التأثير البيئي لتحلية المياه من خلال تحويل المحلول الملحي الناتج عن محطات تحلية المياه إلى مادة غير سامة تمتص ثاني أكسيد الكربون وتدعم الحياة البحرية.

أبرمت #شركة_الدرعية مذكرة تعاون مشترك مع شركة بارتانا المتخصصة في تقنيات المناخ والاستدامة البيئية، لتوريد واستخدام مواد بناء خالية من الكربون إنطلاقًا من التزام #الدرعية بأعلى معايير الاستدامة البيئية خلال رحلة تحولها لوجهة سياحية عالمية مستدامة ضمن مستهدفات #رؤية_السعودية_2030 pic.twitter.com/1CnK6lNQdT — Diriyah Company l شركة الدرعية (@DiriyahCo) August 29, 2023

وتتمتع الدرعية بقيمة تاريخية، حيث حصلت المرحلة الأولى من المخطط الرئيسي لمشروع الدرعية على المستوى البلاتيني من شهادة Platinum Level LEED، فئة شهادات المُدن، من قبل مجلس المباني الخضراء الأمريكي (USGBC)، حيث تُعد الشهادة، الجائزة الأولى من نوعها التي يتم منحها لمشروع في منطقة الشرق الأوسط.