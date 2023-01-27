ما هي الأدوية الواقية من الإشعاعات النووية الواجب تخزينها؟  

للمرة الأولى منذ 16 عاماً، وبالتزامن مع تصاعد مخاطر التعرض للاشعاعات النووية بسبب الحرب الدائرة في أوكرانيا، أصدرت منظمة الصحة العالمية اليوم تحديثاً لقائمة الأدوية التي يجب تخزينها لحالات الطوارئ الإشعاعية والنووية، إلى جانب المشورة بشأن السياسات الخاصة بإدارتها بشكل مناسب.

وكانت منظمة الصحة العالمية قد أصدرت آخر تحديث لقائمة الأدوية التي يجب تخزينها لحالات الطوارئ الإشعاعية والنووية في عام 2007.

وتشمل هذه المخزونات الأدوية التي تمنع أو تقلل من التعرض للإشعاع ، أو تعالج الإصابات بمجرد حدوث التعرض. وسيشمل مخزون الطوارئ الإشعاعي النموذجي الأدوية التالية:

اليود المستقر، يُعطى لمنع أو تقليل تعرض الغدة الدرقية لليود المشع؛

الأزرق البروسي، المطبق لإزالة السيزيوم المشع من الجسم والكالسيوم- / الزنك- المستخدم لمعالجة التلوث الداخلي بالنويدات المشعة عبر اليورانيوم؛

السيتوكينات المستخدمة للتخفيف من الأضرار التي لحقت بنخاع العظام، في حالة متلازمة الإشعاع الحاد، و

الأدوية الأخرى المستخدمة في علاج القيء والإسهال والالتهابات.

ويشمل المخزون الوطني لجميع حالات الطوارئ الصحية التي تنطوي على جميع الأخطار الإمدادات والمواد العامة المستخدمة في أي نوع من حالات الطوارئ، مثل معدات الحماية الشخصية، ومستلزمات الصدمات، والسوائل، والمضادات الحيوية ومسكنات الألم. ويتضمن التعديل فقط الأدوية المحددة المعروفة والمرخصة اليوم لمنع أو علاج التعرض المفرط للإنسان للإشعاع.

وقد تؤدي حالات الطوارئ الإشعاعية والنووية إلى التعرض لجرعات إشعاعية عالية بما يكفي لتؤدي إلى عواقب صحية وخيمة أو حتى الموت. لذلك من المهم للغاية أن تستجيب الحكومات بسرعة لمثل هذه التهديدات. ومع ذلك، لا تزال العديد من البلدان تفتقر إلى العناصر الأساسية للتأهب للطوارئ الإشعاعية، وفقاً للتقارير السنوية التي ترفع إلى أمانة منظمة الصحة العالمية.

وتشمل السيناريوهات المحتملة حالات الطوارئ الإشعاعية أو النووية في محطات الطاقة النووية أو المرافق الطبية أو البحثية أو الحوادث أثناء نقل المواد المشعة، فضلاً عن الاستخدامات المتعمدة للمواد المشعة بقصد خبيث.

تنسيق الاستجابات المحلية والوطنية والدولية

وأكدت منظمة الصحة العالمية أن تنسيق الاستجابات المحلية والوطنية والدولية ضروري للاستجابة المنسقة للطوارئ الإشعاعية. بصفتها الوكالة المسؤولة عن توجيه تدخلات الرعاية الصحية على مستوى العالم، تقدم منظمة الصحة العالمية المشورة وتضمن الوصول إلى الأدوية والخدمات الصحية للبلدان التي تعمل على تطوير القدرات الوطنية للتأهب والاستجابة لحالات الطوارئ الإشعاعية.

وقالت الدكتورة ماريا نيرا ، القائمة بأعمال المدير العام المساعد لمنظمة الصحة العالمية، شعبة السكان الأكثر صحة إنه “في حالات الطوارئ الإشعاعية، قد يتعرض الناس للإشعاع بجرعات تتراوح بين الجرعات التي لا تذكر إلى التي تهدد الحياة. إن الحكومات بحاجة إلى إتاحة العلاجات للمحتاجين بسرعة”.

وأضافت “من الضروري أن تكون الحكومات مستعدة لحماية صحة السكان والاستجابة الفورية لحالات الطوارئ. وهذا يشمل الحصول على إمدادات جاهزة من الأدوية المنقذة للحياة التي ستقلل من المخاطر وتعالج الإصابات الناجمة عن الإشعاع”.