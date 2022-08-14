ما هي أهداف إطلاق الشائعات حول استقالة محافظ البنك المركزي المصري؟

نفى جمال نجم النائب الأول لمحافظ البنك المركزي المصري الأنباء التي تم تداولها بشأن تقدم محافظ البنك المركزي طارق عامر باستقالته.

وقال نجم، لوكالة أنباء الشرق الوسط (أ ش أ) الرسمية ، إن “مدة المحافظ تنتهي في تشرين الثاني / نوفمبر من العام المقبل 2023، ووفقاً للدستور فإن قرار تكليف المحافظ واستمراره إنما هو بقرار من رئيس الجمهورية فقط”.

وأضاف: “هذه الشائعات الملفقة تؤثر سلباً في البنك المركزي والبنوك، وهي مدفوعة بأغراض ومصالح وأطماع من يقف وراء ترويجها، خصوصاً في ظل الدور الكبير الذي يقوم به البنك المركزي في حماية نحو 9 تريليونات جنيه، تمثل ودائع المواطنين التي يتم الحفاظ عليها وفقاً لقواعد رقابية صارمة ومشددة من قبل البنك المركزي المصري”.

واستعرض نجم محطات عمل عامر، وقال إن “هذه الودائع وصلت إلى هذه المعدلات الضخمة خلال فترة عمل المحافظ بالبنك المركزي منذ 2004؛ حيث أسهم على مدار 19 عاماً في قيادة عملية الإصلاح في القطاع المصرفي، التي شملت جميع البنوك، ما أدى إلى استعادة ملاءتها المالية لتقوم بدور مهم ورئيسي في عملية التنمية”.

ورأى نجم أن “البنك المركزي تحت قيادة طارق عامر نجح في بناء احتياطي نقدي أجنبي قوي أسهم في زيادة الثقة بالاقتصاد المصري، وطبقاً لمؤشرات شهر تموز / يوليو الماضي تضاعفت مؤشرات معدلات النقد الأجنبي”، معتبراً أن “الحديث عن وجود إخفاق أصبح أمراً غير واقعي، وأن فجوة النقد الأجنبي تلاشت وانخفضت الفجوة الدولارية من 3,9 مليار دولار في شهر شباط / فبراير الماضي إلى 400 مليون دولار فقط في يوليو الماضي، بفضل قرارات البنك المركزي لتنظيم الاستيراد”.

ودخل نجم على خط التكهنات والتقارير المتعلقة باحتمالية تخفيض مصر لعملتها، وقال إنه “لا يوجد ما يدعو للقلق فيما يتعلق بسداد أقساط الديون الخارجية، كما أنه ليس من الوارد أن يقوم البنك المركزي بعمل تخفيض ذي قيمة في أسعار النقد الأجنبي في المرحلة المقبلة بناءً على هذه التطورات”.