نشرت صحيفة “الاقتصادية” السعودية تقريراً حول أكبر عشرة بنوك خليجية من حيث القيمة السوقية لتظهر ضمن القائمة تسعة بنوك سعودية وبنك واحد كويتي.

وأظهر التقرير الذي استند إلى البيانات المالية للبنوك ارتفاع رؤوس أموال البنوك السعودية المدرجة في سوق الأسهم الرئيسة إلى 225.8 مليار ريال (60.2 مليار دولار) عقب موافقة هيئة السوق المالية على رفع رأسمال البنك الأهلي التجاري السعودي من 44.78 مليار ريال إلى 60 مليار ريال عبر أسهم منحة.

وارتفعت رؤوس أموال أكبر عشرة بنوك خليجية إلى 62.4 مليار دولار، بينها تسعة بنوك سعودية وبنك كويتي هو بيت التمويل الكويتي في المركز السادس.

ويشهد القطاع المصرفي السعودي تحولات كبرى، خلال الأعوام الأخيرة، بهدف دعم الوضع المالي للقطاع لمواجهة الطلب المتزايد على التمويل خلال الفترة المقبلة، مع دخول مشاريع عملاقة ضمن الخطة الحكومية رؤية المملكة 2030 طور التنفيذ.

البنك الأهلي أكبر بنوك الخليج

تصدر البنك الأهلي التجاري؛ أكبر بنك في السعودية البنوك الخليجية من حيث رأس المال بـ 16 مليار دولار، ثم مصرف الراجحي السعودي، أكبر بنك إسلامي في الخليج، بـ 10.7 مليار دولار، وبنك الرياض؛ ثالث أكبر بنك في السعودية من حيث القيمة السوقية، بثمانية مليارات دولار، والبنك السعودي البريطاني (ساب)؛ رابع أكبر البنوك السعودية من حيث الموجودات، بـ 5.5 مليار دولار.

وجاء مصرف الإنماء خامساً بـ 5.3 مليار دولار، ثم بيت التمويل الكويتي، أكبر مصرف إسلامي في الكويت، بـ 4.4 مليار دولار، والبنك العربي الوطني السعودي بأربعة مليارات دولار، والبنك السعودي الفرنسي بـ 3.2 مليار دولار، والبنك السعودي للاستثمار وبنك البلاد، أصغر بنوك السعودية، بـ 2.7 مليار دولار لكل منهما.

الترتيب سعودياً

جاء البنك الأهلي التجاري في الصدارة بـ 60 مليار ريال، ثم مصرف الراجحي ثانياً بـ 40 مليار ريال، وبنك الرياض ثالثاً بـ 30 مليار ريال، والبنك السعودي البريطاني (ساب) رابعاً بـ 20.5 مليار ريال، وبنك الإنماء خامساً بـ 20 مليار ريال.

وجاء البنك العربي الوطني سادساً بـ 15 مليار ريال، والبنك السعودي الفرنسي سابعاً 12.1 مليار ريال، والبنك السعودي للاستثمار وبنك البلاد بعشرة مليارات ريال لكل منهما، وعاشراً وأخيراً جاء بنك الجزيرة بـ 8.2 مليار ريال.