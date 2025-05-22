ما هي أقوى علامة تجارية في القطاع العقاري السعودي بقيمة تتجاوز المليار دولار؟

جرى تقييم “مجموعة روشن” كأعلى علامة تجارية في القطاع العقاري السعودي، متجاوزة قيمتها السوقية مليار دولار أمريكي. “روشن”، إحدى شركات صندوق الاستثمارات العامة، تأسست قبل أقل من خمس سنوات، لكنها أصبحت ضمن أقوى 20 علامة تجارية في السعودية، وتحتل المركز الثالث عقاريًا في المنطقة.

عزا تقرير “براند فاينانس” هذا النمو السريع والأداء المالي لـ “روشن” إلى توسع السوق العقاري في المملكة وتركيزها على تحقيق أهداف رؤية السعودية 2030. كما أشار التقرير إلى أن الهوية الجديدة لـ “روشن” وتوسعها في قطاعات مثل التعليم، والترفيه، والرعاية الصحية، والرياضة (بما في ذلك تطوير استادين لكأس العالم 2034)، ساهم في رفع مكانتها.

ويعكس النمو السريع لعلامة مجموعة روشن التجارية وكفاءة أدائها المالي التوسّع الذي يشهده السوق العقاري في المملكة خلال العقد الأخير لتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030 لتعزيز التنمية الوطنية. وقد أوضحت “براند فاينانس” أن الهوية الجديدة لـ “مجموعة روشن”، إلى جانب توسّعها في قطاعات التعليم والترفيه والرعاية الصحية والرياضة – بما في ذلك تطوير اثنين من الاستادات الرياضية التي ستستضيف مباريات كأس العالم 2034 في المملكة العربية السعودية – قد ساهمت في رفع مكانة المجموعة على جميع المستويات محلياً وإقليمياً وعالمياً.

وفي تعليقها على هذا الإنجاز، قالت الرئيس التنفيذي للتسويق والتواصل في “مجموعة روشن”، غادة الرميان: “نفخر بتتويج مجموعة روشن كأقوى علامة تجارية في القطاع العقاري في المملكة في فترة وجيزة لم تتجاوز خمس سنوات، وهو إنجاز يعكس نجاح استراتيجيتنا في التوسع وإطلاق الهوية الجديدة للمجموعة، ويجسّد رؤيتنا الواضحة ونموّنا المتسارع نحو تحقيق الريادة في القطاع العقاري في المملكة. ويأتي هذا التصنيف نتيجة الثقة المتزايدة بعلامتنا التجارية، وما نقدمه من قيمة مضافة تضع المعايير في القطاع العقاري. وسنواصل البناء على هذا النجاح، لترسيخ مكانة “روشن” كنموذج يُحتذى به في الريادة والتميّز وتشكيل مستقبل القطاع العقاري بالمملكة، بما ينسجم مع مستهدفات رؤية السعودية 2030 للارتقاء بجودة الحياة والمساهمة في تنويع الاقتصاد عبر مختلف القطاعات.”

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في سِجل الإنجازات المتتالية لـ #مجموعة_روشن يأتي هذا الإنجاز الجديد ليؤكّد رؤيتها وطموحها الذي يتحوّل إلى واقع ملموس كل يوم



نفخر بإعلان مجموعة روشن العلامة التجارية العقارية الأعلى قيمةً في المملكة العربية السعودية والثالثة في المنطقة من قِبل @BrandFinance، كما سجّلت المجموعة… pic.twitter.com/6SuleDpR7H — ROSHN Group | مجموعة روشن (@Roshnksa) May 21, 2025