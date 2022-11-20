ما هي السيارات الأعلى موثوقية؟

كشفت مجلة كونسيومر ريفو عن قائمتها لأكثر السيارات موثوقية، وفيما حلت تويوتا في الصدارة تراجعت تسلا لقائمة الأسوأ.

وحلت ليكزوس ثانية وبي إم دبل يو في المرتبة الثالثة لتكون أكثر ثلاث علامات تجارية موثوقية في تصنيفات المجلة السنوية لموثوقية السيارات التي تقصت بيانات من أكثر من 300 ألف سيارة من عام 2000 إلى عام 2022 (مع بعض طراز 2023 التي تم تقديمها مبكرًا). وتركزت العيوب في 17 ناحية بما في ذلك المحرك وناقل الحركة والإلكترونيات داخل السيارة.

السيارات حسب البلد

قفزت السيارات الألمانية 10 نقاط عن العام الماضي.

تراجعت العلامة اليابانية مازدا ، التي احتلت المرتبة الرابعة نزولا من الثانية العام الماضي.

تراجعت هوندا عن المراكز الخمسة الأولى.

يتصدر صانعو السيارات الآسيويون الموثوقية بهامش واسع مع متوسط ​​درجة موثوقية إجمالية تبلغ 59 على مقياس من 0-100.

سبعة من العلامات التجارية العشر الأكثر موثوقية كانت من شركات صناعة السيارات الآسيوية.

يحتل صانعو السيارات الأوروبيون المركز الثاني في المرتبة 51 ، بينما تتبع العلامات التجارية المحلية كلاهما بمتوسط ​​درجة 40. كان لدى كل صانع سيارات تقريبًا طراز واحد على الأقل له تصنيف موثوقية متوسط ​​أو أفضل.

وكان لدى عدد من صانعي السيارات تشكيلة كاملة سجلت متوسط ​​الدرجات أو أفضل.من ناحية أخرى ، تراجعت شيفروليه عن 10 مراتب ، حيث سجلت 40 فقط من أصل 100 نقطة مؤشر محتملة في جميع طرازاتها.

والجدير بالذكر أن سبعة من العلامات التجارية العشر الأعلى تصنيفًا يابانية. تمكنت شركة Tesla ، الشركة الأكثر قيمة للسيارات في العالم ، والتي جاءت في المركز الثاني قبل الأخير في عام 2020 ، من الصعود أربع مراتب. وبحسب تغطية رويترز للتقرير ، فإن الشركة المصنعة للمركبات الكهربائية لا تزال تواجه مشاكل تتعلق “بجسم السيارة ، والتوجيه / التعليق ، والطلاء ، ونظام المناخ على طرازاتها”. وانخفضت سيارات جيب وفولكس فاجن بشكل أكبر مقارنة بعام 2020. وتأتي مرسيدس-بنز في المرتبة الأخيرة ، وحصلت على درجة موثوقية 26 من 100.