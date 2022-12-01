ما هي أقصر الطرق لتحقيق الثراء؟

هل ترغب في أن تكون غنيا وأن تجمع الكثير من الأموال لكي تعيش حياة سعيدة؟

إذا كانت هذه هي رغبتك، فلابد أن تعرف الطرق التي ستذهب بك إلى هذا الطريق.

أولا: اتقن عملك جيدا

إتقان العمل الذي تقوم به هو السبيل الأول لتحقيق الثراء، فإذا كنت ممن يؤدون عملهم ويتفانون ويبدعون فيه فإن ذلك بلا شك سيترك انطباعا لدى رؤسائك وزبائنك وعملائك، أيا كان المجال الذي تعمل به، مما سيوسع دائرة معارفك وسيزيد من حجم عملك.

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ثانيا: توسيع دائرة المعارف

النقطة الأولى تقود إلى النقطة الثانية، وللتوسع أكثر، فإن التكنولوجيا الحديثة تساهم كثيرا في تحقيق ذلك، فمن خلال التواصل الاجتماعي يمكنك عمل صفحات خاصة بك تسوق بها أعمالك، ولا مانع من عمل إعلانات مدفوعة الأجر لتظهر للمتابعين، فمن خلالها ستعرف آراء الناس عن منتجك أو عملك من ناحية، ومن ناحية أخرى ستعرف فيم يفكر الناس وماذا يريدون، وهذا يقود إلى النقطة الثالثة وهي فتح مجالات أخرى للعمل وعدم الاكتفاء بمجال واحد.

ثالثا: التنويع في العمل وزيادة الاستثمار

إذا نجحت في عملك، فحاول أن تتوسع فيه وأن تستثمر بعض الأموال التي ربحتها في مجالات أخرى أو مناطق أكثر، ودول أخرى إن استطعت إلى ذلك سبيلا، وإليك بعض النصائح التي تساعدك في استثمار أموالك؟

الحذر كل الحذر من استثمار أموالك قبل دراسة الجدوى، فليس معنى أن شخصا نجح في مشروع ما أن تقوم بتقليده وعمل مشؤوع مماثل، فلكل شخص ظروفه.

عليك بتحديد ما الذي تريده من الاستثمار في مشروع ما، هل تريد أرباحا بنسب معينة؟، هل تريد الأرباح في وقت معين؟ من المهم أن تعرف هدفك حتى تستطيع أن تحدد نقطة البداية.

وضع خطط بديلة وسريعة، فيجب عليك أن يكون لديك أكثر من استراتيجية لتنفيذ المشروع حتى لا تقف أي عوائق أمامك.

وضع خطط زمنية، كما نسمع عن الخطة الخمسية والخطة السنوية وغيرها، يجب على المستثمر أن يتحدد لمشروعه إطارا زمنيا وفقا للهدف الذي يسعي للوصول إليه، فهل يسعى للتربح السريع، بأن يبيع عقارا مثلا فيكسب مبلغا كبيرا منه، أم أنه يسعى للتربح الدائم على المدى البعيد، فيؤجر متجرا مثلا ويكون ربحه دائما، لكن ليس كثيرا.

عدم الاستعجال في الربح، من الأشياء المهمة للمستثمر حتى لا يفقد عزيمته ألا يستعجل الأرباح إذا تأخرت، وكذلك ألا ينفق أرباحه سريعا إذا جاءت في وقت قصير، لأنه على المدى الطويل سيحتاج إلى الأموال لزيادة استثماراته.

رابعا: لا تنفق جميع أموالك

لا تنفق جميع ما تربح من المال على أشياء ترفيهية أو غير مجدية خصوصا في بداية طريقك نحو الثراء، وحاول أن تدخر بعض المال.