ما هي أفضل الشركات في السعودية والإمارات ومصر لتنمية المواهب؟

تصدرت شركة “أرامكو السعودية” العملاقة للنفط قائمة “لينكدإن” لأفضل أماكن العمل في المملكة العربية السعودية لعام 2023، فيما تصدرت “طيران الإمارات” القائمة في دولة الإمارات، وشركة “فاليو” القائمة في مصر.

وتستند قائمة أبرز الشركات على لينكدإن إلى تصنيف للشركات الخمسة عشر التي تعمل على تمكين المواهب لتحقيق النجاح على المدى الطويل، وعلى بيانات الموقع لتحديد أفضل 15 مكان للعمل في كل من السعودية والإمارات.

ويتيح هذا التصنيف السنوي للمهنيين الذين يسعون إلى التقدم في مسارهم والباحثين عن عمل التعرف على الوظائف الشاغرة وتحديد الشركات التي تسعى إلى تعزيز مهارات موظفيها والاستثمار في المواهب وتقديم الفرص.

واعتمد منهج بناء القائمة على سبع ركائز يختص كل منها بعنصر مهم للتقدم المهني، وهي: القدرة على تحقيق التقدم المهني وتنمية المهارات واستقرار الشركة واستقطاب الفرص الخارجية والتقارب بين الموظفين والتنوع بين الجنسين والخلفيات التعليمية.

و تهدف هذه القائمة إلى توجيه المهنيين في جميع المراحل، سواء في تغيير مسارهم المهني أو العودة إلى سوق العمل بعد فترة توقف أو الاستثمار في مهارات جديدة. كما يتيح لك الترتيب التعرف على المهارات والوظائف الأكثر طلباً في كل شركة والاطلاع على الوظائف الشاغرة فيها والموظفين قد تعرفهم في الشركة.

أفضل 15 شركة في السعودية

وفي ما يأتي قائمة أفضل 15 شركة للعمل في السعودية:

أرامكو السعودية. البحر الأحمر الدولية. الاتصالات السعودية stc. بروكتر اند غامبل. الخطوط الجوية السعودية. بوبا العربية للتأمين. الشركة السعودية للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية (سبيماكو). البنك السعودي الأول (الأول – ساب). معادن. الشركة السعودية لمنتجات الألبان والأغذية (سدافكو). البنك الإسلامي للتنمية. موبايلي. اس ال بي. بيبسيكو. يونيليفر.

أفضل 15 شركة في الإمارات

وفي ما يأتي قائمة أفضل 15 شركة للعمل في الإمارات:

طيران الإمارات. بروكتر اند غامبل. كيرني. ماجد الفطيم. فيزا. شنايدر الكتريك. ماكينزي. بايت دانس. هينكل. مجموعة “أدنوك”. بوسطن كونسلتنج جروب. أمازون. أوراكل. اتش اس بي سي. جنرال الكتريك.

أفضل 15 شركة في مصر

وفي ما يأتي قائمة أفضل 15 شركة للعمل في مصر:

فاليو. بروكتر اند غامبل. ارنست ويونج. هينكل. اتش اس بي سي. باي موب. بيبسيكو. سيمنز. أمازون. جنرال موتورز. يوداسيتي. البنك العربي الافريقي الدولي. أورانج للاتصالات. مكسب. يونيليفر.

وقالت لين شومان، مديرة التحرير في “لينكدإن” لأخبار الشرق الأوسط وشمال افريقيا: “تعد قائمة هذا العام مؤشراً على أن عالم العمل لا يزال يمر بتغير هائل، ومن المثير للاهتمام أن نرى مدى سرعة تطور أسواقنا مع دخول شركات جديدة تشكل 75% من قوائم أفضل الشركات للعمل في الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية”.