ما هي أسباب ارتفاع معدلات الزواج المتأخر حتى سن الـ 40 أو الـ 50 في أمريكا ؟

تزداد معدلات الزواج المتأخر في الولايات المتحدة الأمريكية بين الأشخاص في الأربعينيات والخمسينيات من العمر كما أوردت صحيفة “وول ستريت جورنال” .

أسباب الزواج المتأخر

ويعزو العديد من الذين يتزوجون في سن متأخرة ذلك إلى أسباب عديدة أهمها:

عدم الاهتمام بالزواج في وقت مبكر.

الانهماك بالتحصيل العلمي أو الوظيفة.

خيبة أمل من علاقات سابقة.

وتظهر الأبحاث أن المزيد من الأمريكيين يتزوجون لأول مرة في الأربعينيات والخمسينيات من العمر. ووفق دراسة نُشرت في يونيو / حزيران تبين أن:

معدلات الزواج الأول في منتصف العمر زادت بنسبة 74% للنساء و 45% للرجال بين عامي 1990 و 2019.

تتراوح أعمار حوالي 10% من الأشخاص الذين يتزوجون لأول مرة بين 40 و 59 عاماً.

بيث لوتشيز وريان غنوس

ومن الأمثلة على الزواج المتأخر بيث لوتشيز (42 عاماً) وريان غنوس (43 عاماً)، وقد تبادلا عهود الزواج في آب / أغسطس الماضي في جزيرة فانكوفر، كولومبيا البريطانية.

وتقول بيث، التي لديها مجموعة صغيرة من الأصدقاء أطلقوا على أنفسهم اسم العوانس: “لم أكن أعتقد مطلقاً أنني سأتزوج”، فيما يقول ريان إن الزواج لم يكن مهماً بالنسبة إليه حتى التقى ببيث.

وتقول عالمة الاجتماع سوزان براون ، المديرة المشاركة للمركز الوطني لأبحاث الأسرة والزواج في جامعة “بولينغ غرين ستيت” في أوهايو، التي أجرت الدراسة: “لا يعني تأخر الزواج أن الزواج لم يعد ممكناً”.

وتضيف قائلة إن وسائل التواصل الاجتماعي وتطبيقات المواعدة تسمح للأشخاص بمقابلة أشخاص آخرين لهم الاهتمامات والخلفيات والأعمار نفسها. وفي ظل وجود العديد من الأشخاص الذين يعيشون حياة أكثر صحة ونشاطاً في سن متأخرة، يمكن لشخص يبلغ من العمر 50 عاماً أن يتوقع بكل واقعية الاحتفال بذكرى مرور 25 سنة على زواجه.

الأبوة والأمومة والزواج

ولم يكن إنجاب الأطفال يمثل أولوية بالنسبة للبعض، وفي الحالات التي يكون فيها الأمر كذلك، لم يكن من الضروري أن ترتبط الأبوة أو الأمومة بالزواج. كما أدى تفشي وباء إلى تأخير العديد من خطط الزفاف.

وتقول هيذر هوي (39 عاماً)، عندما قابلت إرسكين ميتشل (47 عاماً)، في عام 2017 على فيسبوك : “كان الزواج آخر شيء يتبادر إلى ذهني”. كانت في التاسعة والثلاثين من عمرها، عزباء، تربي طفلين، وتعمل بدوام كامل في شركة تأمين على الملكية، بينما تتعافى أيضاً من علاقة مقطوعة استمرت طويلاً.

وتقول هيذر إن شيئين قد غيرا رأيها بشأن الزواج :

العامل الأول أن إرسكين ميتشل كان مطلقاً وكان يبلغ من العمر 47 عاماً.

العامل الآخر هو الصحة. كان كل واحد منهم يعاني من مشاكل صحية غير متوقعة.

وفكر الزوجان في الهروب، لكن السيدة هوي أرادت من والدها أن يسير معها خلال مراسم الزواج في الكنيسة، وكذلك فعل ابنها. كان كل شيء آخر غير تقليدي. كانت ترتدي عباءة سوداء مع ورود حمراء. وبدلاً من إضاءة شمعة الوحدة التقليدية، تناول الزوجان زبدة الفول السوداني المفضلة لدى ميتشل وشطيرة الجيلي، بينما كان القس يتحدث عن الزواج المثالي.