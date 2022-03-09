سامر باطر by سامر باطر

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Posted inأخبار أريبيان بزنس

ما هي أبرز مكاسب المرأة والأسرة السعودية من نظام الأحوال الشخصية؟

سامر باطر by سامر باطر

بعد موافقة مجلس الوزراء على نظام الأحوال الشخصية يوم أمس 8 آذار على تشريع حيوي ، وهو ثاني مشروعات منظومة التشريعات المتخصصة الأربعة صدوراً التي جرى الإعلان عنها بتاريخ 26 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 8 فبراير 2021م، وبقي منها: مشروع نظام المعاملات المدنية، ومشروع النظام الجزائي للعقوبات التعزيرية، يمكن تعداد مكاسب عديدة للمرأة والأسرة السعودية في هذا النظام الذي يعتمد أحدث التوجهات القانونية والممارسات القضائية الدولية الحديثة، ويواكب متطلبات الواقع ومتغيراته، وسيُسهم في الحفاظ على الأسرة واستقرارها وسيعمل على تحسين وضع الأسرة والطفل، وضبط سوية الأحكام القضائية بدلا من تباينها بحسب السلطة التقديرية للقاضي والأحكام القضائية في هذا الشأن.

وكان ثامن بند في قرارات مجلس الوزراء السعودية أمس الموافقة على نظام الأحوال الشخصية الذي يؤمن سندا تشريعيا مستمدا من من الكتاب والسنة بأحكام شاملة تحفظ حقوق كل الأطراف ضمن منظومة إجراءات واضحة وشفافة ودقيقة، للوصول للعدالة المنشودة.

ويعالج النظام الأحكام المتعلقة بغياب الولي أو عضل المرأة بما يسهل مسألة الزواج، وانتقال ولاية التزويج إلى المحكمة مباشرة. كما يحدد النظام عمر 18 عاماً سناً أدنى للزواج، واصبح يحق للمرأة فسخ عقد الزواج بإرادة منفردة في عدد من الأحوال، وتمكينها من توثيقها الطلاق والمراجعة حتى مع عدم موافقة الزوج، ومراعاة ومصلحة الحفاظ على كيان الأسرة في احتساب عدد الطلقات. ويحفظ أيضاً حقوق الأولاد كالحضانة ومنع المساومة بشيء منها بين الزوجين عند الفراق، ومراعاة مصلحة المحضون في المقام الأول أثناء تقرير أحكامها، حيث تربط أحقيتها بالأصلح له.

وذلك ضمن تناوله لكافة الأحكام المنظمة للعلاقة الأسرية لضمان الحقوق وإقامة العدل وإنجازه بما يشمل الخطبة والزواج والمهر، وحقوق الزوجين والفرقة بينهما، والنفقات، وحضانة الأولاد، والنسب، والوصية، والإرث، والولاية والوصاية.

وحظي إقرار النظام بإشادة رسمية وشعبية واسعتين

وستنشر كافة أحكام النظام الجديد في الصحيفة الرسمية بعد غد الجمعة على الرابط https://www.uqn.gov.sa

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سامر باطر

سامر باطر

محرر موقع أريبيان بزنس- ومجلتي أريبيان بزنس وسي إي أو CEO العربية، صحافي عربي بخبرات تشمل مجالات عديدة من الاقتصاد...