ما هي أبرز الفروق بين “تويتر” والبديل المطروح “ماستودون”؟

مع الاهتزازات التي أصابت منصة تويتر منذ تولي إيلون ماسك إدارتها، ويثار الحديث عن البدائل لهذا الموقع الشهير.

لكن الآونة الأخيرة شهدت انتقال أعداد كبيرة من منصة “تويتر” إلى موقع التواصل الاجتماعي “ماستودون” .

وبحسب مجلة فوربس سجل موقع ماستودون معدل نمو مرتفعا منذ استيلاء “ماسك” على “تويتر” بلغ 55 في المائة رغم عدم توسع رقعة المشتركين فيه بشكل كبير حتى الآن.



برز “ماستودون” كواحد من أسرع الخيارات نموًا والأكثر شهرة للأشخاص الذين يبحثون عن بديل لـ”تويتر” في أعقاب تغييرات إيلون ماسك غير المنتظمة وأبرز ما يخص هذه المنصة الجديدة ويميزها عن تويتر وفق ما أفاد به موقع “أكسيوس”، كالآتي:

• ماستودون ليست نسخة من تويتر ولا تحاول المنصة أن تكون كذلك.

• ماستودون ليست شركة وإنما تطبيق وسائط اجتماعية مثل تويتر يسمح للمستخدمين بمشاركة رسائل مختصرة، ولكن على عكس Twitter ، لا يوجد نظام عملاق واحد تديره شركة هادفة للربح.

• ماستودون عبارة عن شبكة من الخوادم الخاصة تعمل على كود مشترك مفتوح المصدر.

• لدى ماستودون آلاف “المثيلات” أي- الخوادم الفردية التي ينضم إليها المستخدمون كقواعد منزلية، ويتم “توحيد” هذه الخوادم في شبكة، وبمجرد اختيارك للخادم، يمكنك بسهولة متابعة المنشورات من المستخدمين بناءً على الخوادم الأخرى.

• لا توجد خوارزمية للترويج للمنشورات التي جذبت تفاعلًا كبيرًا من المستخدمين الآخرين، لكنك ترى قائمة مرتبة ترتيبًا زمنيًا لكل ما نشره المستخدمون الذين تتابعهم.

• لا يحتوي ماستودون على موضوعات شائعة ، لكن يمكنك إعادة تغريد رسائل المستخدمين الآخرين ، لكن لا يمكنك “اقتباس تغريدة”.

• يحدد كل خادم شروط المنشورات التي تتلاءم معها، فعلى سبيل المثال يرحب البعض بالمحتوى الجنسي والبعض الآخر لا.

• تسمح منصة ماستودون لمشغلي الخوادم الآخرين بحظر الخوادم التي يعتبرون ممارساتها ومحتوياتها ضارة.

• يمكن للمستخدمين على خادم تم حظره على نطاق واسع التواصل مع بعضهم البعض.

• نظرًا لأن ماستودون ليست شركة، فغالبًا ما يتم تشغيل الخوادم الفردية بواسطة متطوعين، ولا يوجد سوى القليل في طريق دعم العملاء بخلاف المساعدة التي يمكن للمستخدمين الآخرين تقديمها.