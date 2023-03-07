فادي طنّوس by فادي طنّوس

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ما هو لون أيفون 14 الذي تعمل آبل على اصداره؟

فادي طنّوس by فادي طنّوس
أيفون

أعلن موقع “ويبو” الصيني أن آبل تعمل على اصدار “أيفون 14” بلون أصفر جديد، دون أن يفصح عن الطراز الذي سيكتسي به اللون الجديد، ولا الاسم الرسمي الذي ستعطيه الشركة للّون.

وأشار التقرير إلى أنه سيتم الإعلان عن التفاصيل خلال الأسبوع الجاري.

وسبق لـ”آبل” أن قامت بالأمر نفسه العام الماضي حين أصدرت نسخاً من “أيفون 13″ و”أيفون 13 برو” باللون الأخضر.

وفي عام 2021، أطلقت الشركة أيضاً كلّاً من “أيفون 12″ و”أيفون 12 ميني” بلون أرجوانيّ جديد؛ وذلك في منتصف الفترة ما بين الإطلاق الأولي للطُرز ومجموعة “أيفون 13”.

يذكر، أنه أصبح من المعتاد أن تقدم “آبل” لوناً جديداً لأجهزة “أيفون”، بعد نحو ستة أشهر من إطلاقها الأوّلي.

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