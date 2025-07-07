ما هو قرار تصنيف 3 فئات من الموظفين والعمال في السعودية الذي دخل حيز التنفيذ أمس؟

بدأ أمس تنفيذ قرار أصدرته وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية بتصنيف رخص عمل العمالة الوافدة وفق ثلاث فئات مهارية رئيسية. يهدف هذا القرار إلى تعزيز أداء العاملين ونقل الخبرة والتجارب إلى سوق العمل السعودي، واستقطاب المواهب العالمية، مما يسهم في تطوير ورفع الكفاءة التشغيلية وبناء بيئة تدعم الابتكار.

فئات تصنيف رخص العمل

الفئة عالية المهارة: تشمل المهن المتخصصة التي تتطلب مهارات عالية. يشترط الحصول على شهادة البكالوريوس فأعلى أو ما يعادلها في نفس مجال العمل. يشترط أن يكون راتب العامل 8000 ريال سعودي أو أكثر. يجب اجتياز متطلبات برنامج الاعتماد المهني.

الفئة الماهرة: تشمل المهن الفنية والمهنية. يشترط الحصول على دبلوم مهني أو تقني بعد الثانوية، أو ما يعادله، أو شهادة الثانوية العامة مع خبرة عملية لا تقل عن سنتين. يشترط أن يكون راتب العامل 5000 ريال سعودي أو أكثر. يجب اجتياز متطلبات برنامج الاعتماد المهني.

الفئة الأساسية: تضم المهن ضمن مجموعة المهن الرئيسية 9. يشترط اجتياز متطلبات برنامج الاعتماد المهني. يشترط ألا يتجاوز العمر 60 عامًا.

مواعيد ومراحل تطبيق القرار

سيتم تطبيق القرار على مرحلتين رئيسيتين: المرحلة الأولى: إعادة تصنيف العمالة الحالية في سوق العمل بدأت بتاريخ 6 يوليو 2025م. تظهر بيانات التصنيف عبر حساب المنشأة في منصة “قوى”. المرحلة الثانية: تصنيف العمالة الجديدة القادمة للمملكة تبدأ بعد 3 أغسطس 2025م. سيتم تصنيف العمالة الوافدة الجديدة القادمة إلى المملكة بشكل مباشر بناءً على الفئات المذكورة. وقد أصدرت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية دليلاً إرشاديًا يوضح كافة تفاصيل القرار، ويمكن للراغبين الاطلاع عليه من خلال زيارة موقع الوزارة الإلكتروني. يأتي هذا القرار ضمن جهود المملكة لتحقيق مستهدفات رؤية 2030 وبرنامج التحول الوطني، بهدف خلق سوق عمل أكثر جاذبية وكفاءة، وتنمية الكفاءات البشرية، وتطوير بيئة الأعمال.

تصنيف رخص العمل حسب الفئات المهارية، يُمكّن من تنمية وتعزيز الكفاءات. #سوق_أعلى_مهارة



🔗 || للاطلاع على الدليل الإرشادي:https://t.co/yrsvtp3JpN pic.twitter.com/aBese4nqMD — وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية (@HRSD_SA) July 6, 2025