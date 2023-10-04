عزل رئيس مجلس النواب.. ما هو قانون الإغلاق وما أكثر 10 دول دائنة لأمريكا؟

تسبب تمرير قانون لتفادي الإغلاق المؤقت للحكومة الأمريكية في الإطاحة برئيس مجلس النواب كيفين مكارثي في حدث يعيشه الأمريكيون للمرة الأولى، فما هو الإغلاق، وما أكثر 10 دول دائنة لأمريكا؟

تجاوزت الديون الأمريكية، للمرة الأولى على الإطلاق، حاجز 33 تريليون دولار في الثامن عشر من سبتمبر الماضي، ويمثل الدين الوطني الأمريكي، إجمالي الأموال التي تم اقتراضها من جانب الحكومة الفيدرالية الأمريكية لتغطية الإنفاق المطلوب.

ويعادل الدين الوطني الأمريكي حجم اقتصادات الصين، واليابان، وألمانيا، والهند، والمملكة المتحدة مجتمعين، مع حقيقة أن هذه الدول تشكل أكبر اقتصادات العالم بعد الولايات المتحدة.

ويشمل هذا الدين سندات الخزانة الأمريكية، وغيرها من السندات المالية الأخرى، والتي تشتريها بعض الدول باعتبارها من أكثر خيارات الاستثمار أمانا.

مبنى الكونغرس

ما هو إغلاق الحكومة الأمريكية؟

يحدث إغلاق الحكومة الأمريكية (Government Shutdown) عندما يفشل الكونغرس الأمريكي في التوصل إلى اتفاق بشأن تمويل ميزانية الحكومة الفيدرالية للسنة المالية الجديدة في الأول من أكتوبر.

وبمعنى آخر، إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق بين الرئيس والكونغرس بشأن ميزانية الحكومة، يمكن أن يؤدي ذلك إلى توقف العديد من أجهزة وخدمات الحكومة الفيدرالية، لذا يجب كل عام تمرير 12 مشروع قانون مخصصات تشكل ميزانية الإنفاق التقديرية وتحديد مستويات التمويل للحكومة الفيدرالية.

وإذا فشل المشرعون في تفعيل كل أو بعض مشاريع قوانين التخصيص، فإن العديد من العمليات الحكومية تتوقف، مما يؤدي إلى إغلاق الحكومة بشكل كامل أو جزئي إلى أن يتصرف الكونغرس.

الإغلاق يمكن أن يكون كاملًا أو جزئيًا، حيث يتوقف بعض الأجهزة والوكالات الحكومية بشكل كامل، بينما تظل بعض الخدمات الأساسية مفتوحة، وخلال فترة الإغلاق، يتم وقف عمل الموظفين الحكوميين الذين لا تعتبر خدماتهم ضرورية للأمن القومي أو الوظائف الأساسية الأخرى.

وتضع كل وكالة فيدرالية خطة طوارئ تحدد وظائفها التي ستستمر أثناء الإغلاق، بالإضافة إلى عدد موظفيها الذين سيستمرون في العمل وعدد الموظفين الذين سيتم إجازتهم حتى انتهاء الإغلاق.

الرئيس الأمريكي جو بايدن

أكبر 10 دول دائنة للولايات المتحدة الأمريكية

في الواقع تحتل اليابان المرتبة الأولى تليها الصين ثم المملكة المتحدة بين الدائنين الخارجيين لواشنطن، علما أن أكبر مالك للديون الأمريكية عامة هو في الواقع حكومة الولايات المتحدة التي تحتفظ بسندات الخزانة المالية في حسابات حكومية مختلفة، وصناديق معاشات تقاعدية.

وتصدرت اليابان قائمة أكثر الدول امتلاكا للدين الأمريكي بنحو 1.112 تريليون دولار، تليها الصين بـ821 مليار دولار، ثم المملكة المتحدة، ولوكسمبورج، وبلجيكا، بحوالي 662 و349 و318 مليار دولار على الترتيب، وذلك حسب بيانات وزارة الخزانة الأمريكية في نهاية يوليو الماضي.

وجاءت سويسرا في المركز السادسٍ، بقائمة أكثر الدول امتلاكا للدين الأمريكي بنحو 301 مليار دولار، ثوم جزر كايمان، في المركز السابع بحوالي 295 مليار دولار، ثم كندا، بحوالي 293 مليار دولار، فيما تحل إيرلندا في المرتبة التاسعة بقائمة أكثر الدول امتلاكا للدين الأمريكي بنحو 271 مليار دولار، ثم تايوان في المركز العاشر بحوالي 243 مليار دولار.

الترتيب الدولة قيمة ما تمتلكه من ديون بالمليار دولار 1 اليابان 1112 2 الصين 812 3 المملكة المتحدة 662 4 لوكسمبورج 349 5 بلجيكا 318 6 سويسرا 301 7 جزر كايمان 295 8 كندا 293 9 إيرلندا 271 10 تايوان 243 قائمة بأكبر 10 دول دائنة للولايات المتحدة الأمريكية حسب بيانات وزارة الخزانة الأمريكية بنهاية يوليو 2023

أنواع الديون الأمريكية

تُصنف ديون الولايات المتحدة على أنها ديون حكومية داخلية، ودين عام، علما بأن الدين الداخلي تحمله الوكالات، والمنظمات الفيدرالية الأمريكية، ويشكل حوالي خُمس إجمالي الديون الأمريكية المستحقة.

ويشمل هذا الدين الأموال المستحقة للضمان الاجتماعي، وصناديق التقاعد العسكرية، والرعاية الطبية، وصناديق التقاعد الأخرى.

والباقي هو الدين العام الذي تمتلك الحكومات الأجنبية جزءا كبيرا منه، في حين أن الباقي مملوك للبنوك الأمريكية، والمستثمرين الأفراد، ومجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي (البنك المركزي)، والولايات والحكومات المحلية، وصناديق الاستثمار المشترك، وصناديق التقاعد، وشركات التأمين، وحاملي سندات الادخار.

ومن بين حاملي الديون الوطنية الأمريكية الآخرين المصارف والمستثمرون الأميركيون، وحكومات الولايات والحكومات المحلية، وصناديق الاستثمار المشترك، وصناديق التقاعد، وشركات التأمين، والمستثمرون في سندات الادخار.

وتمتلك وكالات وكيانات مختلفة داخل الحكومة الأمريكية أيضا ديونا تُعرف بالدين الداخلي.

ما سبب الارتفاع القوي للدين القومي الأمريكي؟

يُعزى سبب الارتفاع القوي للدين القومي الأمريكي إلى أن الحكومات تواصل الإنفاق بأكثر من الإيرادات التي تحصل عليها، وهذا ما يضطرها إلى إصدار المزيد من الديون لتغطية الفارق، علما أن الدين القومي يأتي نتيجة تراكم عجز الموازنة الفيدرالية، وأن كل برنامج إنفاق وتخفيض ضريبي يضيف إلى الدين ما لم يتم تمويل سداده من خلال اعتمادات جديدة.

وساهم وباء “كورونا” في تسريع وتيرة ارتفاع الدين الفيدرالي الأمريكي، مع ارتفاع العجز المالي نتيجة تراجع الإيرادات وارتفاع الإنفاق لتحفيز الاقتصاد، ودعم الأسر، والشركات في مواجهة تحديات الفيروس.

وصعد الدين الوطني الأمريكي بأكثر من 89% منذ بداية وباء “كورونا” في عام 2020، مع زيادة الإنفاق وتراجع الإيرادات، وذلك حسب وزارة الخزانة الأمريكية.

ووافق الرئيس الأمريكي، جو بايدن، حتى سبتمبر 2022، على اقتراض بقيمة 4.8 تريليون دولار، منها 1.8 تريليون دولار مرتبطة بتدابير تحفيز للتعامل مع تداعيات “كورونا”، و370 مليار دولار لمشروع قانون البنية التحتية.

وتشير تقديرات مكتب الميزانية في الكونجرس الأمريكي إلى أن الدين العام سيرتفع بنحو الضعف على مدى الثلاثة عقود المقبلة.

ويتوقع المكتب وصول الدين العام الأمريكي إلى 181% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2053 مقابل 97% بنهاية عام 2022، وذلك حسب رويترز.