ما هو سلاح المنتخب السعودي للمنافسة في كأس العالم؟

اعتبر الفرنسي هيرفي رينار المدير الفني للمنتخب السعودي، أن اللياقة البدنية هي السلاح الذي يجعل المنتخب الأخضر قادراً على منافسة منتخبات مجموعته في كأس العالم في قطر بعد أقل من شهر وهي الأرجنتين، وبولندا، والمكسيك.

وكشف رينار، في حديث مصور له للحساب الرسمي للمنتخب السعودي على “تويتر”، أن اللاعبين المتواجدين في المعسكر التدريبي لم يلعبوا مباريات متساوية، لذلك يتمتع البعض بلياقة بدنية عالية، فيما يحتاج البعض الآخر إلى مزيد من العمل لرفع لياقتهم البدنية.

وبين المدير الفني الفرنسي أن جميع اللاعبين في هذه المرحلة من برنامج الإعداد يخضعون لتقييم بدني دقيق، مشيراً إلى دوره كمدير فني ومعه الجهاز المساعد في دفع اللاعبين إلى أقصى ما يستطيعون.

وأشاد رينار بالمجهود الكبير الذي يبذله اللاعبون في معسكر أبوظبي، موضحاً أن اللاعبين سعود عبدالحميد، ومحمد كنو، وعلي البليهي، كانوا الأفضل في اختبارات اللياقة البدنية، موجهاً التهنئة لهم على هذا الأداء.

وقال إن أجواء المعسكر إيجابية جداً، متمنياً أن تستمر هذه الأجواء في كأس العالم.

وأضاف رينار “أوضحت للاعبين أنهم ليسوا على مستوى لياقي بدني واحد، لذلك فأننا في مباراتي مقدونيا وألبانيا سنلعب بـ11 لاعباً لمدة 60 دقيقة، وسنلعب بـ11 لاعباً أخرين لمدة 30 دقيقة. فمثلًا اللاعبون الذين لعبوا مباريات أكثر مع انديتهم سيلعبون أمام مقدونيا 30 دقيقة، أما الآخرون الذين لعبوا مباريات أقل فسيلعبون 60 دقيقة، وفي مباريات ألبانيا سنفعل العكس، لذلك فان هاتين المباراتين ستكونان بمثابة مناورة تدريبية”.

" @Herve_Renard_HR " يتحدث للجمهور ! ?️

عن تدريبات الأيام الماضية، وعن مواجهة منتخب مقدونيا ⬇️ pic.twitter.com/QUXXe5HYh2 — المنتخب السعودي (@SaudiNT) October 21, 2022