ما هو سر ازدهار العقارات في دبي؟

بقلم: سارة هويردين، رئيسة قسم التسويق في HOUZA.COM

أينما تذهب، تلاحظ الثروة التي دخلت سوق دبي على مدار الاثني عشر شهراً الماضية. كمدينة تجذب دائماً الأثرياء والمشاهير، نشعر أننا ارتقينا إلى مستوى آخر خلال العام الماضي.

أدى التركيز المتزايد للأفراد ذوي الملاءة المالية العالية داخل دبي إلى زيادة الطلب على العقارات الفاخرة، مما أدى إلى تغيير توازن العرض والطلب. ومع ذلك، هناك اتجاه واحد في الطلب الفائق على وجه الخصوص في هذه النهاية من السوق: المساكن ذات العلامات التجارية.

هناك سبب يجعلنا جميعاً نحب العلامات التجارية. سواء كان ذلك لساعة أو سيارة أو فندق أو حقيبة يد. نحن نعلم قيمة العلامة التجارية. نرى الاهتمام بالتفاصيل. لدينا الكثير من التوقعات في العلامات التجارية التي نحبها. فإذا جمعت هذا مع أكبر عملية شراء يقوم بها المرء في حياته، أي المنزل، يمكنك معرفة سبب كونه المزيج النهائي.

العقارات الفاخرة في دبي

عند النظر إلى سوق العقارات الفاخرة في دبي على مدى 12-24 شهراً الماضية، من الواضح أن الشهية أعلى بكثير بالنسبة للمساكن ذات العلامات التجارية مقابل المساكن الفاخرة غير ذات العلامات التجارية. ومع المساكن ذات العلامات التجارية، التي تقدم ميزات شبيهة بالمنتجع بما في ذلك نوادي الإقامة وخدمة الغرف ودور السينما وخيارات الإرساء الخاصة، يصبح من الصعب التعامل مع مثل هذه المشاريع. تذهب هذه المشاريع إلى ما هو أبعد من الرفاهية لأنها تركز على كل التفاصيل الدقيقة لتزويد السكان بأسلوب حياة فاخر.

ومع ذلك، ليست أي علامة تجارية قادرة على فعل ذلك. لقد لاحظنا أن بعض المشترين ينظرون إلى بعض العلامات التجارية باحترام أعلى بكثير من غيرها. أصبحت المساكن التي تحمل علامة تجارية للفنادق في المقدمة، حيث يعرف المشترون بالفعل مستوى الخدمة المتوقع من العلامة التجارية. هذه منتجعات من فئة 6 نجوم قضوا إجازتهم فيها مع عائلاتهم خلال الصيف، وسافروا في منتصف الطريق عبر العالم للبقاء فيها وعاشوا واستنشقوا التجربة.

ومن ثم عندما يتعلق الأمر بشراء مسكن يحمل علامة تجارية، فهم يفهمون مستوى الجودة التي يشترونها، ولهذا السبب شهدنا نجاحاً كبيراً في مبيعات المشاريع الأخيرة للمساكن مثل “بولغري ريزيدنسز” و”فور سيزونز” و”سانت ريجيس رود” في جزيرة “جميرا باي”. لا يتعلق الأمر بالجانب العاطفي فحسب، بل بالناحية المالية أيضاً. تقدم المساكن ذات العلامات التجارية المزيد من المزايا الممتازة بعد التسليم.

عند النظر إلى أسعار الصفقات العقارية قبل التسليم وبعده، هناك فرق ملحوظ في العلاوة على الصفقات. خذ “العنوان” في جميرا بيتش ريزيدنس على سبيل المثال – عند التسليم، تم بيع الوحدات بعلاوة 30-40 في المائة، وتظهر اتجاهات مماثلة أيضاً في مشاريع مثل “دبليو ريزيدنسز داون تاوان” حيث يحقق المستثمرون عوائد قوية، حتى قبل التسليم.

اجمع بين هذا النمط من المعيشة والقرب من الواجهة البحرية، ويمكن للمطورين أن يكونوا الفائزين. نظراً لأن الأوروبيين يشكلون نسبة كبيرة من مشتري السلع الفاخرة، فإن رؤية المياه لها أولوية عالية عندهم، ويأخذ المطورون ذلك في الإعتبار.

لقد وجدنا مطورين يضعون مساكنهم ذات العلامات التجارية على الشاطىء ويبيعونها بعلاوات أسعار عالية للغاية. والخبر السار هو أن أي واجهة بحرية تلبي المتطلبات، وليس فقط الإطلالات على البحر. وقد سمح ذلك للمطورين بالإبداع في موقع المشروع كما يراه “ريتز كارلتون كريكسايد” على طول خور دبي ومبنى “فور سيزونز ريزيدنسز” على قناة دبي.

وعند النظر في متطلبات المشتري للعقارات الفاخرة، في الأشهر الأخيرة، كان هناك تحول. يتطلع العديد من المشترين الآن إلى الاستثمار في دبي للإقامة الرئيسية، بدلاً من مجرد شراء منزل ثان. قبل 12 شهراً، كان المعيار هو قيام المشترين الأجانب بالاستثمار في دبي لشراء منازلهم الثانية، بينما الآن، يبحث المشترون في هذا السوق عن مكان إقامتهم الدائم الجديد.

لقد تحول الاتجاه مع اختيار الكثير لاقتلاع عائلاتهم والانتقال إلى دبي بشكل دائم. مدفوعة بالوضع الاقتصادي في جميع أنحاء أوروبا وروسيا، ترتفع دبي كخيار قوي للألمان والفرنسيين والسويسريين والروس. بالإضافة إلى المبادرات التي لا نهاية لها التي قدمتها دبي لجعلها وجهة جذابة لأي شخص للإقامة، فإن الابتكارات والمشاريع العقارية المتاحة للأفراد ذوي الثروات الكبيرة تجعل الانتقال أسهل.

وعلى الرغم من أن العديد من سكان دبي قد شعروا ببعض الألم جراء ارتفاع الأسعار على مدار الـ 18 شهراً الماضية، سواء كان ذلك في سوق الإيجار أو المبيعات، إلا أن الشيء الوحيد الذي لا يزال في صالحنا هو كيفية المقارنة على المستوى العالمي.

بالنسبة للمساكن ذات العلامات التجارية التي تزيد قيمتها عن 30 مليون دولار، يبلغ متوسط سعر دبي 1700 دولار في وحدات السوق الجاهزة وغير المخطط لها. بالمقارنة مع نيويورك أو لندن، يبلغ متوسط سعر القدم المربع لهذه الوحدات أكثر من 2000 دولار، مما يقدم المزيد من الدلائل على أن دبي تقدم قيمة كبيرة مقابل المال للعديد من المشترين الذين يتطلعون إلى الشراء.

شيء واحد مؤكد – الأفراد لا يشترون فقط في هذه العلامات التجارية، بل يشترون في العلامة التجارية في دبي. رؤية دبي، إمكانات دبي، طموح دبي. بمجرد وصولك إلى هذه المدينة، وتذوقها بنفسك وعيشها وتنفسها، من الصعب ألا تنجذب إليها. وبالنظر إلى تنوع المساكن ذات العلامات التجارية أيضاً، يصبح الجذب أقوى (وبالطبع ، لسبب وجيه !)

إلى جانب ذلك، جاء معظمنا إلى هنا بخطة لمدة عامين وظلوا بعد عقد من الزمان.