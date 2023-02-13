فيما استغل شخص هولندي مثير للجدل كارثة الزلزال في تركيا وشمال سوريا ليتحدث عن توقعه سابقا لذلك الزلزال، فهو تبجح بأمر مفروغ منه وهو فرص وقوع زلزال في منطقة معرضة للزلازل بوتيرة عالية، وذكرت صحيفة وول ستريت جورنال أن تركيا تعد من أكثر الدول عرضة للزلازل نظرا لكون معظم أراضيها تقع على مناطق نشطة زلزاليا حين تتلاقى فيها صفائح عديدة منها الصفيحة العربية وصفيحة الأناضول والصفيحة الأوراسية والصفيحة الأفريقية ، ووقع الزلزال بين صفيحتين، الأناضولية، والصفيحة العربية بحسب مايكل ستيكلر عالم الجيوفيزياء في مرصد لامونت دوهرتي التابع لمدرسة كولومبيا للمناخ.

وذكر أن المنطقة تعرضت لهزات ارتدادية بعد الزلزال نتيجة تراكم الضغط على الصفيحة الأناضولية التي تتعرض للضغط من الصفيحة العربية ومن الصفيحة الأفريقية. وأضاف أن الهزات الارتدادية التي أعقبت الزلزالين الكبيرين في البداية تظهر تفريغا للضغط المتراكم في الصفيحة منذ سنين، وهو أمر يحدث دوريا بفارق زمني لا يمكن تقديره بدقة، أي أن السؤال لا يثار بطريقة إن كان زلزالا سيقع في المنطقة بل متى سيقع الزلزال الكبير القادم فيها.

ونقلت وكالة الأناضول قبل قليل عن “آفاد” التركية ارتفاع حصيلة وفيات الزلزال إلى 31 ألفا و643 أعلنت حدوث ألفين و724 هزة ارتدادية عقب الزلزالين الرئيسيين.