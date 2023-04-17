ما هو بوت السناب الذي أثار الاهتمام وخاصة في السعودية؟

نشرت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي)، مساء اليوم الإثنين، تقريراً تناولت فيه التحديث الأخير لتطبيق #سنابشات أو سناب شات (Snapchat) والذي أضافت فيه الشركة روبوت دردشة يعمل بالذكاء الاصطناعي وهو ما أثار تفاعلاً لدى مستخدمي التطبيق من العرب وبالأخص في #السعودية حيث يعد سكان المملكة من أكثر مستخدمي التطبيق حول العالم.

وكانت شركة سناب شات قد أعلنت، في نهاية فبراير/شباط الماضي، عن طرح بوت اسمه (My AI)؛ وذلك تنفيذاً لخطط الشركة بالدخول إلى مضمار المنافسة والسباق في عالم روبوتات الذكاء الاصطناعي.

ما هو بوت السناب My AI؟

بوت السناب أو (My AI) هو خدمة دردشة أدمجتها شركة سناب شات في التطبيق، ويمكن استخدامه مباشرة على الهواتف الذكية التي تعمل على نظامي آيفون iOS وأندرويد.

ولبناء الخدمة، استعانت الشركة بخدمة الذكاء الاصطناعي تشات جي بي تي، وهي التقنية التي ظهرت بداية من العام 2021 – 2022.

ويعتمد بوت الدردشة على منصة سناب شات على التعلم الآلي، ويستخدم الذكاء الاصطناعي لفهم الرسائل التي يتلقاها من المستخدمين والرد عليها بشكل منطقي وذكي. ويمكنه القيام بعدد من المهام، مثل الإجابة على الأسئلة الشائعة وتوفير المعلومات العامة والترفيه وغيرها.

وبمجرد أن تكتب “مرحباً”، يرد الروبوت على الفور بعبارة “مرحباً! كيف حالك؟”. بغض النظر عما قد ترد عليه، يرد روبوت المحادثة ويشجع على المحادثة.

وتقول سناب شات في وصفها للبوت عبر موقعها الإلكتروني إنه “تماماً مثل الأصدقاء الحقيقيين، كلما تفاعلت أكثر معه، كلما تعرف عليك بشكل أفضل، وكلما كانت الردود أكثر صلة”.

من يستطيع استخدام My AI؟

وبحسب المعلومات المتوافرة على موقع سناب شات الإلكتروني، فإن خدمة البوت “متاحة لمستخدمي التطبيق المشتركين في خدمة سناب شات بلس المدفوعة”، ويكون تشغيل My AI افتراضياً.

ولاستخدام تلك الخدمة، يتعين على المستخدم سحب الشاشة إلى اليمين للتحول إلى شاشة الكاميرا ثم تفتح بعدها شاشة الدردشة.

كيف تفاعل المستخدمون مع الخدمة؟

مع بداية طرح الخدمة في البلدان العربية، أعرب كثير من مستخدمي سناب شات عن سعادتهم، ومدى دهشتهم من التطور الكبير في التطبيق.

وكان “بوت السناب” من أكثر المواضيع تداولاً في موقع تويتر خلال الأيام الماضية.

ووصف أحد المستخدمين تجربته مع الخدمة قائلاً “كأنك تتحدث مع شخص عاقل لا روبوت، سواء عن السياحة السفر أو حتى الشعر والرسم”، متسائلاً “كيف سيكون المستقبل في ظل التطور السريع للذكاء الاصطناعي؟”.

وقالت مستخدمة إنها باتت تعتبر بوت السناب “صديقها المفضل وسكرتيرة في نفس الوقت”، وأضافت “إنه يجيب على كل ما أطلبه دون حكم. أعتقد أن وظائف المساعد الافتراضي ستختفي في المستقبل القريب”.

وروى آخر كيف ساهم بوت السناب في “انعزاله عن البشرية” لأيام عدة بسبب الاستخدام المفرط للخدمة.

ومع ذلك، قال مستخدمون إن البوت “ليست لديه ذاكرة للمحادثات السابقة ويطرح أحياناً السؤال نفسه بشكل متكرر”.

وأثناء كتابة هذا المقال، شكى كثير من المستخدمين من “تعطل خدمة بوت السناب”، وتمنوا عودة الخدمة قريباً “لأنهم تعودوا عليها”.

“سرقة معلومات المستخدمين”

ومن جهة أخرى حذر كثيرون من “التعامل مع الخدمة على إنها إنسان حقيقي”، إذ رأوا أن “مطوري الخدمة يسعون لسرقة معلومات المستخدمين للاستفادة منها”.

ويتم تدريب بوت الدردشة بشكل مستمر على كثير من المعلومات والبيانات والتفاعلات مع المستخدمين، وذلك من أجل تحسين قدراته وزيادة جودتها.

سناب شات في السعودية

يعد تطبيق سناب شات إحدى المنصات الرائدة في المملكة العربية السعودية حيث تشير الإحصائيات إلى أن عدد مستخدميه في المملكة يصل إلى 20 مليون مستخدم شهرياً، ويتيح التطبيق لمجتمع مطوري المحتوى في المملكة منصة مميزة يتفاعلون عبرها بشكل كبير مع المزايا والتقنيات المبتكرة، مما يتيح للوزارة الاستفادة من المنصة للوصول إلى شريحة كبيرة من المستخدمين للتوعية ببرامجها وفعالياتها الثقافية وحملاتها الترويجية بما يخدم إيصال رسالتها وتحقيق الأهداف المرجوة.

وكانت منصة سنابشات Snapchat والهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع السعودية الحكومية أطلقا، في أواخر 2022، خدمة “مركز العائلة” في المملكة كأول دولة في العالم تطلق فيها الخدمة باللغة العربية والثانية عالمياً بعد ألمانيا.

وتتيح الخدمة لأولياء الأمور التحكم بأنشطة أبنائهم بشكل أكبر عبر الإنترنت، من خلال الاطلاع على قائمة أصدقائهم على التطبيق ومن يتواصل معهم، دون استعراض محتوى المحادثات، حفاظاً على خصوصيتهم واستقلاليتهم كما تُمكّن الأهالي من الإبلاغ بسرية عن أي حسابات مسيئة أو مشبوهة بالتواصل مع فريق المنصة على مدار الساعة، كما تزوّد الخدمة أولياء الأمور وأبنائهم بأدوات جديدة لمساعدتهم على إجراء محادثات بناءة ومفتوحة حول الأمان عبر الإنترنت.

وأكدت الرئيس التنفيذي للهيئة إسراء عسيري بعد إطلاق الخدمة أن التعاون مع Snap Inc لإطلاق مركز العائلة إحدى الخطوات التي تسعى الهيئة من خلالها لتوفير منصات محتوى تضمن الخصوصية والأمان للمستخدمين. وأن الخدمة تقدم مستويات جديدة من الحماية.

وأضافت أنه وفقاً لدراسة أجرتها Snap Inc وديلويت ديجيتال، يستخدم 71 بالمئة من الأهالي في السعودية تطبيق Snapchat. وعبر ميزة “مركز العائلة” يُمكن الإبلاغ بسهولة عن أي حسابات مسيئة أو مشبوهة بشكل مباشر بالتواصل مع فريق الثقة والأمان في Snap على مدار الساعة.

من جانبه، قال رئيس السياسات العامة في شركة Snap Inc جورج وولفارت “إن عدد مستخدمي تطبيق Snapchat في السعودية يفوق 20 مليون مستخدم شهرياً ويصل إلى أكثر من 90 بالمئة من الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم بين 13 و34 عاماً، مما يجعله أحد أبرز منصات التواصل في المملكة”.