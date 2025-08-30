الملح والكافيين والتوصيل في نظام مخالفات الغذاء المحدث في السعودية؟

يعطي النظام المحدث الأولوية لـ”الوقاية قبل المخالفة ويُقدم نهجًا أكثر عدالة وتدرجًا في تطبيق المخالفات، فهو لا يكتفي بفرض العقوبات، بل يشجع المنشآت على الامتثال من خلال الإنذار ومنح مهل لتصحيح الأخطاء غير الجسيمة مع مخالفات جديدة تشمل محتوى الملح والكافيين في قوائم الطعام. كما يبرز التركيز على المخالفات التي تشكل خطرًا مباشرًا على صحة المستهلك. ويظهر الجدول عدالة أكبر في تطبيق العقوبات. ويظهر الجدول عدالة أكبر في تطبيق العقوبات مع تصنيف المخالفات الجديدة بناءً على حجم المنشأة ونوع النشاط، مما يضمن تطبيق عقوبات عادلة ويشجع المنشآت الصغيرة والمتوسطة على الامتثال. كما يبرز نهج متدرج في الإجراءات، فهناك الإنذار للمخالفات غير الجسيمة، مع منح مهلة لتصحيح الوضع.وهناك العقوبات المباشرة التي تُفرض على المخالفات الجسيمة التي تمس صحة المستهلك بشكل مباشر.

وتُركّز التصنيفات المُحدَّثة للمخالفات ضمن نظام الغذاء، على معايير تراعي حجم المنشأة ونوع النشاط الاقتصادي، بما يسهم في تحقيق العدالة في تطبيق العقوبات، ويشجّع المنشآت الصغيرة والمتوسطة على الامتثال دون تمييز. ويتضمن النظام المُحدث آلية متدرجة في تطبيق الإجراءات؛ حيث يتم تطبيق مبدأ الإنذار للمخالفات غير الجسيمة مع منح مهلة تصحيحية، فيما تُفرض العقوبات مباشرة على المخالفات الجسيمة التي تمس سلامة المستهلك والصحة العامة. وتشمل المخالفات عناصر جديدة في سلسلة الإمداد الغذائي، من بينها مندوبي التوصيل، وتتبع الغذاء، والتعامل مع حالات التسمم الغذائي، وحفظ السجلات الغذائية، وأهمية التوثيق والشفافية في حماية المستهلك والمنشأة على حد سواء. وفي إطار تعزيز وعي المستهلك؛ فُرضت اشتراطات دقيقة على قوائم الطعام تتعلق بمحتوى الملح، والكافيين، والنشاط البدني، لدعم نمط حياة صحي وتمكين الأفراد من اتخاذ خيارات غذائية مستنيرة. وشددت وزارة البلديات والإسكان والهيئة العامة للغذاء والدواء على أن التصنيفات المُحدَّثة للمخالفات تُمثل منظومة رقابية متكاملة تهدف إلى ترسيخ مفهوم الوقاية قبل العقوبة، مؤكدة على أن سلامة الغذاء التزام لا يقبل التراخي، وأن الجزاءات تُعد وسيلة نظامية لحماية المجتمع من التهاون بمخالفات الصحة العامة، مؤكدة في الشأن ذاته على ضرورة الامتثال بمعايير سلامة الغذاء من قبل المنشآت الغذائية لتعزيز الالتزام بلوائح السلامة والتشريعات المعتمدة.