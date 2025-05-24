ما مكاسب تخفيف العقوبات عن سوريا فوراً بقرار من الخزانة الأميركية؟

أعلنت الولايات المتحدة عن إعفاء سوريا من عقوبات قانون قيصر لزيادة الاستثمارات وتسهيل إعادة الإعمار، فيما أصدرت وزارة الخارجية الأميركية إعفاءً لمدة 180 يوماً من العقوبات الإلزامية المفروضة بموجب قانون قيصر.

مكاسب لسوريا من تخفيف العقوبات الأمريكية

أصدرت الولايات المتحدة، تنفيذًا لوعد من الرئيس، إجراءات تهدف إلى تخفيف العقوبات عن سوريا، ما يفتح الباب أمام تحسينات اقتصادية وإنسانية.

إعفاء لمدة 180 يومًا من عقوبات قانون قيصر : يهدف هذا الإعفاء إلى تعزيز الاستقرار وجهود التعافي وإعادة الإعمار في سوريا. سيُسهّل توفير الخدمات الأساسية مثل الكهرباء، الطاقة، المياه، والصرف الصحي. يُمكّن من استجابة إنسانية أكثر فعالية في جميع أنحاء سوريا.

: رفع العقوبات فعليًا عن القطاع الخاص : أصدرت وزارة الخزانة الأمريكية الترخيص العام لسوريا (GL) رقم 25. يسمح هذا الترخيص بمعاملات الأشخاص الأمريكيين التي كانت محظورة سابقًا، مما يفتح الباب أمام استثمارات جديدة وأنشطة في القطاع الخاص. يُقدم إعفاءً استثنائيًا يسمح للمؤسسات المالية الأمريكية بالاحتفاظ بحسابات مراسلة للبنك التجاري السوري.

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As @POTUS promised, the @USTreasury Department and the @StateDept are implementing authorizations to encourage new investment into Syria.



Syria must also continue to work towards becoming a stable country that is at peace, and today’s actions will hopefully put the country on a… — Treasury Secretary Scott Bessent (@SecScottBessent) May 23, 2025

الأهداف الأمريكية:

تمثل هذه الإجراءات الخطوة الأولى نحو علاقة جديدة بين سوريا والولايات المتحدة.

تمنح الحكومة السورية فرصة لتعزيز السلام والاستقرار داخل سوريا ومع جيرانها.

تتوقع واشنطن أن يتبع تخفيف العقوبات إجراءات سريعة من الحكومة السورية بشأن أولويات سياسية مهمة.

ما هي الرخصة العامة 25 لسوريا؟

يتوقع من الرخصة العامة 25 لسوريا أن لا تسمح بإجراء معاملات تعود بالنفع على روسيا أو إيران أو كوريا الشمالية، وهي الدول الرئيسية الداعمة لنظام الأسد السابق، وأن تحفز النشاط في جميع قطاعات الاقتصاد السوري، “دون تقديم أي مساعدة للمنظمات الإرهابية، أو مرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان وجرائم الحرب، أو تجار المخدرات، أو نظام الأسد السابق”. بحسب البيان أن الرخصة “.

أسماء الشركات والمنظمات والأشخاص الذين أصبحت المعاملات معهم مسموحة الآن بموجب ملحق القرار كما يلي:

الرئيس السوري للفترة الإنتقالية أحمد الشرع

وزير الداخلية أنس خطاب

الخطوط الجوية العربية السورية

شركة سيترول (SYTROL)

المصرف التجاري السوري

مصرف سوريا المركزي

المؤسسة العامة للبترول

الشركة السورية لنقل النفط

الشركة السورية للغاز

الشركة السورية للنفط

المصرف العقاري

الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون

شركة مصفاة بانياس

شركة مصفاة حمص

المصرف التعاوني الزراعي

المصرف الصناعي

مصرف التسليف الشعبي

مصرف التوفير

المديرية العامة للموانئ السورية

الشركة العامة لمرفأ اللاذقية

غرفة الملاحة البحرية السورية

الهيئة العامة السورية للنقل البحري

شركة الوكالات الملاحية السورية

الشركة العامة لمرفأ طرطوس

المؤسسة العامة للتكرير وتوزيع المشتقات النفطية

وزارة النفط والثروة المعدنية السورية

وزارة السياحة السورية

فندق الفورسيزون – دمشق