ما مصير مليارات الدولارات لمودعين عراقيين وسوريين وأردنيين في المصارف اللبنانية؟

ما هو مصير مليارات الدولارات العائدة لمودعين عراقيين وسوريين وأردنيين في البنوك اللبنانية بعد تأكيد نائب رئيس الوزراء اللبناني ما تم تداوله على مدى سنتين من ان هناك خطة لإعادة مئة ألف دولار فقط من ودائع الحسابات عبر صندوق يتم تمويله من أصول البنك المركزي والبنوك التجارية؟

فقد قال نائب رئيس الوزراء اللبناني سعادة الشامي أمس إن خطة الحكومة لإنعاش الاقتصاد الذي سحقته أزمة مالية مستمرة منذ ثلاث سنوات لن تكون قادرة على إعادة أموال جميع المودعين بالكامل.

والشامي مهندس خارطة طريق للتعافي أقرتها الحكومة اللبنانية في أيار / مايو وتشمل العديد من الإجراءات المطلوبة للإفراج عن تمويل إنقاذ من صندوق النقد الدولي.

والهدف من هذا التمويل، البالغ ثلاثة مليارات دولار، هو معالجة أحد أسوأ الانهيارات المالية منذ أكثر من قرن، إذ فقدت الليرة اللبنانية أكثر من 95 بالمئة من قيمتها ويعيش أكثر من 80 بالمئة من سكان لبنان تحت خط الفقر حاليا.

وقال الشامي، متحدثا لقناة (إل.بي.سي.آي) التلفزيونية المحلية، إن خطة الدولة لسد فجوة قدرها 72 مليار دولار في النظام المالي لن تكون قادرة على إنقاذ جميع المودعين.

وذكر أنه ستتم إعادة ودائع الحسابات التي تحتوي على أكثر من 100 ألف دولار من خلال صندوق يتم تمويله من أصول البنك المركزي والبنوك التجارية. ولم يدل بمزيد من التفاصيل.

ومنذ أواخر عام 2019، عجزت العديد من المصارف اللبنانية عن الاستجابة لطلبات العملاء بسحب أرصدتهم الدولارية، وكانت المصارف تعرض في المقابل رد الودائع بالعملة المحلية، على أساس السعر الرسمي المعلن في المصرف، والذي يُفقد العملاء أكثر من نصف قيمة ودائعهم، إذا ما قورنت بالسعر في السوق الموازية.

ودائع العراقيين

ومع تبخر ودائع بمليارات الدولارات، أعلن النائب في إقليم كردستان العراق علي حمه صالح أن “الأموال الحكومية المجمدة يصل حجمها حوالي 650 مليون دولار، هي إيرادات نفط إقليم كردستان.

وغرّد رئيس مركز “كلواذا” للدراسات والأبحاث، باسل حسين، عبر صفحته على “تويتر” مؤكداً أنه “بحسب مصادر، فإن الأموال العراقية المودعة في لبنان تبلغ ما بين 16 إلى 18 مليار دولار معظمها ناجم عن عمليات فساد جرت في العراق”. وأضاف أن “المصارف اللبنانية سهلت عمليات الإيداع والتحويل للعراقيين في السنوات الماضية، وكانت تمثل مركزاً مالياً لشركات ومسؤولين وسياسيين عراقيين”.

وأعلنت هيئة النزاهة الاتحادية العراقية عن نجاحها باسترداد أكثر من 9 ملايين دولار من مصارف لبنانية، حيث أفادت في بيان صادر عن دائرة الاسترداد أن “الرئيس الأول لمحكمة استئناف بيروت المكلَّف المنتدب؛ للنظر في قضايا الصيغة التنفيذيّة أصدر قراراً بتسليم مبلغ (9,384,499) دولاراً إلى الحكومة العراقية، إضافة إلى شقة في منطقة رأس بيروت”، كاشفة أن “الأموال التي تم تهريبها من قبل المدانة زينة سعود، كانت مودعة في خمسة مصارف لبنانية وبأسماء مستعارة”.

ويؤكد أستاذ علم الاقتصاد في جامعة البصرة، الدكتور نبيل المرسومي، أن الأموال العراقية الموجودة خارج البلاد بالمليارات، منها 40 مليار دولار مستثمرة في الأردن، في حين لا توجد أرقام دقيقة عن الودائع العراقية في المصارف اللبنانية.

ويقول “البعض يشير إلى أنها تصل إلى عشرة مليارات دولار، في حين يرفع مصدر في المصرف المركزي اللبناني المبلغ إلى 18 مليار دولار، من بينها مليار و300 مليون دولار للحكومة العراقية و650 مليون دولار لحكومة إقليم كردستان”.

وتمكّن القطاع المصرفي اللبناني، الذي كانت أصوله تزيد عن 150 مليار دولار، كما يقول المرسومي “من جذب رؤوس الأموال على مدى سنوات، سواء من المستثمرين العرب أو المغتربين، حيث وجدوا في هذا البلد ملاذاً آمناً”.

وفي تقريرها للربع الأخير من العام 2021، ذكرت “ديلويت” أنه “لا يزال هناك مبلغ 294 مليون دولار أميركي و310 مليون يورو من إيرادات النفط لحكومة إقليم كردستان محفوظة في حسابات مصرفية في لبنان ولا زالت المصارف في لبنان تقيد حركة العملات الأجنبية إلى خارج البلاد”.

من جانبه، ينفي الرئيس السابق للجنة الرقابة على المصارف، سمير حمود، أن يكون الرقم الذي يتم تداوله (18 مليار دولار) صحيحاً، مشدداً على أنه مضخم بشكل كبير، وعن أسماء المودعين العراقيين أجاب “يمنع القانون اطلاعنا عليها، إلا إذا كان الشخص مشتبهاً به”.

ودائع السوريين

تتباين أرقام ودائع السوريين في المصارف اللبنانية، ففي حين قال الرئيس السوري بشار الأسد في نوفمبر/ تشرين الثاني 2021، إنّ ودائع السوريين في المصارف اللبنانية ما بين 20 و42 مليار دولار، قدرت دراسة قدمها “المرصد العمالي للدراسات والبحوث” بدمشق الإيداعات بنحو 45 مليار دولار. وعلق معد الدراسة، رئيس قسم المصارف في كلية الاقتصاد بجامعة دمشق، علي كنعان، أنّ إيداعات السوريين تزيد على 25,4% من إجمالي الودائع في المصارف اللبنانية، والبالغة نحو 177 مليار دولار.

لكن مدير مكتب الإحصاء السابق بسورية، شفيق عربش، يرى أن معظم إيداعات السوريين التي قدرها بين 40 و60 مليار دولار، فقدت قيمتها الحقيقية، بسبب إجراءات البنك المركزي اللبناني، خصوصاً عدم السماح بسحب الإيداعات بغير العملة المحلية اللبنانية.

وتقدر مصادر مصرفية أن تكون حصة السوريين المقيمين وغير المقيمين، ومن غير حملة الجنسية اللبنانية من بينهم، التي تم اعتمادها في عقود فتح الحسابات، بما يتراوح بين 6 و7 مليارات دولار في أعلى الاحتمالات، علماً بأن المصارف اللبنانية كافة عمدت منذ سنوات إلى التشدد البالغ في قبول فتح حسابات لسوريين بسبب العقوبات الدولية والسيادية على النظام السوري، وآخرها تفعيل قانون «قيصر» الأمريكي منتصف العام الماضي الذي يشمل في بنوده حظر أي تعاملات مالية ومصرفية يمكن أن يستفيد منها النظام السوري.

وقد سبق للرئيس السابق للجنة الرقابة على المصارف، سمير حمود، أن قدر قيمة ودائع السوريين في لبنان بنحو 6 في المائة من إجمالي الودائع؛ أي أنها لا تتجاوز 7 مليارات دولار، منوهاً بأن “الجزء الأكبر من ودائع السوريين في المصارف اللبنانية يعود إلى أفراد لا علاقة لهم بالأعمال التجارية”.

ودائع الأردنيين

تقدر أموال المستثمرين الأردنيين المودعة في البنوك اللبنانية بـ1,2 مليار دولار، ووقع 30 نائباً أردنياً عريضة نيابية تطالب السلطات الأردنية بالتحرك على كافة الصعد لاستعادة أموال المودعين الأردنيين في المصارف اللبنانية.

ووفق خبراء ومصرفيين، فإن نسب الفائدة والعوائد المالية المرتفعة على الودائع بالبنوك اللبنانية جذبت المستثمرين الأردنيين، مقارنة مع نسب الفائدة بالبنوك المحلية، خاصة أن بنوكا لبنانية كانت تمنح نسب فائدة بين 16 و20% من رأس المال، مما جعل المودعين يخوضون غمار الاستثمار في الودائع على حساب ارتفاع درجة المخاطرة.

ولا تبدو الخيارات أمام المودعين الأردنيين متعددة أو متاحة؛ فالخيارات -بحسب وزير الاقتصاد الأردني الأسبق يوسف منصور- محدودة جدا، خاصة في ظل “تفاقم الأزمة الاقتصادية في لبنان”، وخيارهم الوحيد “رفع قضايا أمام القضاء اللبناني”، لأن العقود الموقعة بين الطرفين تحدد التقاضي بين الطرفين أمام القضاء اللبناني.

أرقام مضخمة

وفي المقابل، تظهر أحدث البيانات المصرفية أن إجمالي ودائع غير المقيمين في البنوك اللبنانية تبلغ نحو 26 مليار دولار، من أصل ودائع إجمالية تبلغ نحو 135 مليار دولار، بينها نحو 32 مليار دولار محررة بالليرة، ومحتسبة بسعر 1507 ليرات فقط للدولار الواحد (سعر صرف الدولار في السوق السوداء يبلغ حوالى 35 ألف ليرة).

فإذا كانت ودائع غير المقيمين نحو 26 مليار دولار، فمن أين جاءت ودائع مزعومة بقيمة 60 مليار دولار هي إجمالي الودائع العراقية 18 مليار دولار والودائع السورية 40 مليار دولار والأردنية 1,2 مليار دولار؟

ويعتمد لبنان منذ اكثر من 60 سنة قانون السرية المصرفية الذي يمنع كشف أي معلومات ترتبط بحسابات الأفراد، الا بحالات معينة، منها في حالة الاشتباه في استخدام الأموال لغاية تبييضها، إذ عندها ترفع السرية المصرفية بقرار من هيئة التحقيق الخاصة لمصلحة المراجع القضائية المختصة والهيئة المصرفية العليا، وذلك عن الحسابات المفتوحة لدى المصارف أو المؤسسات المالية.