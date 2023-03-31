ما مدى خطورة اصابة المغربي عز الدين أوناحي؟

تعرّض المغربي عز الدين أوناحي لاعب فريق مرسيليا الفرنسي لكرة القدم لإصابة خلال المباراة التي فاز فيها أسود الأطلس على البرازيل 2-1 الأسبوع الماضي ما قد يبعده عن الملاعب حتى نهاية الموسم.

وقال الكرواتي إيغور تودور مدرب الفريق الفرنسي”من المحتمل أن يغيب حتى نهاية الموسم”.

وأضاف تودور خلال مؤتمر صحافي: “للأسف، هذا هو النبأ السيئ. سيخضع لجراحة ومن المحتمل أن يغيب حتى نهاية الموسم”.

ووفقا صحيفة “ليكيب” وإذاعة راديو مونتي كارلو، فهو يعاني من كسر في إصبع قدمه.

تمنياتنا بالشفاء العاجل للنجم المغربي عز الدين أوناحي ?@AzzedineOunahi | @EnMaroc pic.twitter.com/N9ZnZayCr2 — كأس العالم FIFA ? (@fifaworldcup_ar) March 30, 2023

وقال تودور: “إنها أخبار سيئة أولا بالنسبة له، ولكن بالنسبة لنا جميعا أيضا. كنا نأمل أن نحصل على مساهمته في نهاية الموسم. لقد قدم نصف ساعة جيدة في المباراة الأخيرة ضد رينس. للأسف، الأمر على هذا النحو”.

وتألق أوناحي في مونديال قطر 2022 عندما ساهم في قيادة بلاده إلى نصف النهائي في إنجاز أفريقي وعربي، لينتقل إلى مرسيليا مطلع العام في سوق الانتقالات الشتوية قادما من أنجيه.