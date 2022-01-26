ما الذي تعرضه فيليبس الشرق الأوسط وتركيا وأفريقيا في مؤتمر الصحة العربي؟

في إطار فعاليات معرض ومؤتمر الصحة العربي 2022 بين 24 و27 يناير، تسلط فيلبس الضوء على مساهماتها في قطاع الرعاية الصحية وعرض الرؤى ووجهات النظر حول مستقبل.

وتركز فيليبس هذا العام على استعراض خبرتها الواسعة في تقديم أفضل الحلول التي تطورت بفضل الشراكات الاستراتيجية المهمة، إلى جانب تقنيات الذكاء الاصطناعي والواقع المعزز والتطبيب عن بُعد. كما تناقش الشركة خطوات مسيرة التحوّل في قطاع الرعاية الصحية وأهمية عقد الشراكات الاستراتيجية والالتزام بمفاهيم الاستدامة.

وتحدث الدكتور سمير سعيد، المدير العام لحلول الرعاية المتصلة ونظم المعلومات الصحية فيليبس الشرق الأوسط وتركيا وأفريقيا عن تركيز الشركة على مفهوم مركزية المريض والتواصل الدائم فيما بينه وبين الأطراف المعنية في تقديم العلاج. وعرض الدكتور سمير مزايا الحلول الحالية التي يجري تنفيذها في المملكة مثل نظام تاجي الذي يعتمد على الاستفادة من الذكاء الاصطناعي .

وقال لأريبيان بزنس إن نظام تاجي هو منظومة طبية فريدة تقدم حلا متكاملا للمرضى لتوفير المعلومات الصحية للقلب والأوعية في كل أنحاء المملكة بالاعتماد على نظام مركزي متصل بمرافق متعددة في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية، ليوفر المعلومات الطبية للمرضى عند الطلب في نقطة الرعاية التابعة لكل مستشفى من المستشفيات المتصلة، للمساعدة في تحسين جودة الوصول إلى الرعاية اللازمة لأمراض القلب والأوعية الدموية عبر شبكة من المتخصصين.



وأضاف إن تاجي هو نظام معلومات القلب والأوعية الدموية من «فيليبس» والذي يستخدم تقنية برمجية متطورة وتحليلات للصور، بهدف تسهيل عملية إدارة بيانات القلب والأوعية الدموية لأقسام أمراض القلب للعمل بكفاءة ودقة أكبر بغض النظر عن مكان تواجد المريض في مختلف أنحاء المملكة. يؤمن تاجي توفير العلاج لأمراض القلب مع تبسيط الجوانب الأكثر تعقيداً في عمل المستشفيات، حيث توجد كميات كبيرة من البيانات التي يقدمها مختلف مزودي الرعاية الصحية من مواقع متعددة طوال فترة الرعاية.





ومن خلال دمج أنظمة القلب المتباينة في مراكز القلب التابعة لوزارة الصحة في جميع أنحاء المملكة، يمكن لنظام معلومات القلب والأوعية الدموية من «فيليبس» المساعدة في تقليل الوقت اللازم لعملية إدخال البيانات، إضافة إلى تسهيل الوصول إلى نتائج الاختبارات الواردة من الأقسام الأخرى، وتسهيل عملية الحصول على بيانات المريض وتحليلها ومشاركتها.



يجري تزويد معلومات بيانات المريض الخاصة بأمراض القلب والأوعية الدموية بواسطة منصة تاجي التي توفر أرشفة متقدمة مع إدارة عملية تبادل البيانات والربط بين المستشفيات بشكل سلس يلمسه الأطباء والمرضى لدى الحاجة لتبادل المعلومات الصحية في أي وقت وأي مكان في مختلف أنحاء المملكة.





















وجرى تنفيذ «مشروع تاجي» في عدة مناطق تشمل مكة المكرمة، وجدة، والهفوف، والقصيم، وجيزان، ونجران، والدمام، وعرعر، كما جرى ربط جميع هذه المدن بوزارة الصحة في الرياض للاستفادة من الخدمات المقدمة عن بعد لأمراض القلب والأوعية الدموية في مراكز أمراض القلب التابعة لوزارة الصحة للوصول إلى التشخيص الصحيح والمساهمة بتسهيل إدارة حالات المرضى بثقة لتزويد أفضل مستوى من الرعاية.

محمد سندي، الرئيس التنفيذي لدى فيليبس للرعاية الصحية المملكة العربية السعودية، أجاب على استفسارات أريبيان بزنس حول أهم التحديات بوجه قطاع الرعاية الصحية حاليا بالقول:” اهم التحديات التي تواجه القطاع الصحي حاليا هو بالتأكيد الخروج من الجائحة بشكل كامل والعودة لمستويات ما قبل الجائحة. بشكل مفصل اكثر يعاني القطاع الصحي في المملكة من بطئ النمو وذلك بسبب التأثير السلبي للتشغيل والذي بدوره كان له تأثير سلبي على الأداء المالي مقارنة بما قبل الجائحة. “

هل يعني الإقبال الكبير على المعرض تعافي هذا القطاع وما هي خططكم هذا العام؟

الاقبال الكبير على المعرض ما هو الا ترجمه لتفاؤل قطاع الرعاية الصحية للتعافي القريب من اثار الجائحة والبدء في تفعيل خطط التوسع كالسابق.

كيف ترون الاستفادة من نظام تاجي في المملكة؟ ما أبرز مكاسب هذا النظام؟

نظام تاجي هو نظام معلوماتي قلبي يربط عدة مراكز قلب حول المملكة بشبكه افتراضيه لنقل وتبادل معلومات المريض الخاصة بأمراض القلب والتي تتيح للمريض توفر معلوماته اينما احتاج زيارة أيا من هذه المراكز حول المملكة. بالإضافة الى ذلك تسهيل مهمة لجنة القلب السعودية لمتابعة ومراجعة الحالات المعقدة وتحويلها الى احدى المستشفيات المرجعية بسرعه وسهوله. بالإضافة لما سبق من اهم مكاسب هذا النظام هو المساعدة في رقمنة القطاع الصحي وتسهيل الوصول لنظام الرعاية الصحية والرفع من جودتها.

هل يعني الإقبال الكبير على المعرض تعافي هذا القطاع وما هي خططكم هذا العام؟

الاقبال الكبير على المعرض ماهو الا ترجمه لتفاؤل قطاع الرعايه الصحيه للتعافي القريب من اثار الجائحه والبدء في تفعيل خطط التوسع كالسابق.

كيف ترون الاستفادة من نظام تاجي في المملكة؟ ما أبرز مكاسب هذا النظام؟

نظام تاجي هو نظام معلوماتي قلبي يربط عدة مراكز قلب حول المملكة بشبكه افتراضيه لنقل وتبادل معلومات المريض الخاصه بامراض القلب والتي تتيح للمريض توفر معلوماته اينما احتاج زيارة ايا من هذه المراكز حول المملكه. بالاضافه الى ذلك تسهيل مهمة لجنة القلب السعوديه لمتابعت ومراجعة الحالات المعقده وتحويلها الى احدى المستشفيات المرجعيه بسرعه وسهوله. بالاضافه لما سبق من اهم مكاسب هذا النظام هو المساعدة في رقمنة القطاع الصحي وتسهيل الوصول لنظام الرعايه الصحيه والرفع من جودتها.