ما قصة دخول امرأتين غير مسلمتين إلى ساحة المسجد النبوي؟

كشفت السلطات السعودية عن تفاصيل واقعة دخول امرأتين غير مسلمتين إلى ساحات المسجد النبوي في المدينة المنورة وهي الحادثة التي حظيت بتداول في مواقع التواصل الاجتماعي في المملكة خلال الساعات الماضية.

وقالت وكالة شؤون المسجد النبوي، في بيان صباح اليوم الخميس، إنه إشارة إلى ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي في يوم الثلاثاء الموافق 17/7/1444 هـ من دخول امرأتين غير مسلمتين لساحات المسجد النبوي بلباس غير مناسب الخصوصية المكان، فقد تبين بأن دخولهن عن طريق الخطأ، وقد تم إفهامهما وفق المتبع بخصوصية وقدسية المسجد النبوي، وتعريفهن برسالة المسجد النبوي، وقد أبدين تفهمهن لإرشادات العاملين وعبرن عن شكرهن وتقديرهن على ما وجدنه من حسن التعامل”.

وأضافت “كما تسعى وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي إلى تعزيز السبل والإجراءات التوعوية والإرشادية التي تؤكد على خصوصية المكان وقدسيته لتفادي تكرار ذلك في المستقبل”.

وختمت “كما تؤكد بالتشارك مع الجهات العاملة في المسجد النبوي الشريف حرصها على مراعاة خصوصية مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وتسخير كافة الإمكانات لراحة وطمأنينة الزوار والمصلين وفق توجيهات القيادة الرشيدة”.

وتصدر اسم المسجد النبوي، خلال الساعات الماضية، عمليات البحث في مواقع التواصل الاجتماعي في المملكة العربية السعودية.