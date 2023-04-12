نفى البيت الأبيض ما جاء في وثائق أمريكية مسربة بشأن تخطيط الحكومة المصرية لتزويد روسيا بآلاف الصواريخ الفتاكة في عملياتها العسكرية في أوكرانيا، كما نفت كل من روسيا ومصر هذه الأنباء التي أوردتها وثائق مسربة تقدم تقديرات ورؤى استخباراتية دون حقائق دامغة.

ومع ذلك فإن الحقائق المؤكدة في الوثائق هي استنتاجات مثل تجسس الولايات المتحدة على مصر ضمن قائمة طويلة من حلفائها. وتشير الوثائق أيضًا إلى أن الولايات المتحدة تتجسس على كبار القادة العسكريين والسياسيين في أوكرانيا، وكذلك على شركاء عسكريين رئيسيين آخرين مثل كوريا الجنوبية وإسرائيل ومصر.

وقال منسق الاتصالات الاستراتيجية في مجلس الأمن القومي الأمريكي، جون كيربي، اليوم الثلاثاء، “لا مؤشرات على أن مصر تزود روسيا بأسلحة فتاكة.. تربطنا مع مصر علاقات دفاعية طويلة الأمد وهي لا تزال شريكا أمنيا في المنطقة.. للجيش الأميركي علاقات دفاعية طويلة الأمد مع مصر، التي ساعدت في لعب دور مفيد فيما يتعلق ببعض المفاوضات التي كانت جارية في المنطقة”.

الوثائق المنشورة أثارت بلبلة في أوساط دول الناتو وتسببت بإحراج كبير للحكومة الأمريكية فهي ليست حقائق أكيدة لكنها صورة لتقديرات الاستخبارات عنها، ولعل الأنباء السلبية عن روسيا مثل خسائرها الكبيرة المتوقعة واختراق دوائر المسؤولين العسكريين الروس وخططهم يرجح صحة بعض ما تورده الوثائق رغم مزاعم تعرضها للتحوير والتلاعب، وستحتاط روسيا الثغرات التي كشفتها الوثائق في اختراق القيادة الروسية العليا.

وأعلن المتحدث الصحفي باسم الرئاسة الروسية (الكرملين)، دميتري بيسكوف، اليوم الثلاثاء، أن الأنباء حول خطط مزعومة لمصر لتزويد روسيا بآلاف الصواريخ “سراً” هي “تلفيق آخر”، لذا يجب التعامل مع مثل هذه التقارير على هذا الأساس.

وقال بيسكوف “هي أنباء مزيفة أخرى، يوجد منها الكثير الآن، لذا يجب التعامل مع مثل هذه التقارير على هذا الأساس”.

وبدوره، خرج المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية، أحمد أبو زيد، لينفي ذلك تماماً، وقال إن مصر بعيدة عن هذا الأمر منذ بداية الأزمة في أوكرانيا، وتحافظ على مسافة واحدة من الطرفين “مصر تحترم القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة في هذا الشأن”.

وتشهد العلاقات الروسية المصرية تعاوناً كبيراً على أكثر من صعيد، على رأسها الاقتصادي.

وكانت صحيفة واشنطن بوست (The Washington Post) زعمت أن إحدى الوثائق الأمريكية السرية المسربة ذكرت أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أمر بإنتاج 40 ألف صاروخ لتشحن سراً إلى روسيا، بالإضافة إلى خطط لتزويد موسكو بقذائف المدفعية والبارود، لمساعدتها في حربها على أوكرانيا.

وذكرت الوثيقة المؤرخة يوم 17 فبراير/شباط الماضي أن السيسي أمر المسؤولين بالحفاظ على سرية إنتاج وشحن الصواريخ “لتجنب المشاكل مع الغرب”.

ونقلت الصحيفة عن مسؤول أمريكي أن واشنطن ليست على علم بتنفيذ خطة تزويد مصر روسيا بالصواريخ، ولم تر ذلك يحدث.

ونقلت عن عضو لجنتي العلاقات الخارجية والمخصصات في مجلس الشيوخ السيناتور كريس ميرفي قوله إن “مصر هي واحدة من أقدم حلفائنا في الشرق الأوسط، وإذا كان الحديث عن أن السيسي يصنّع سراً قذائف لروسيا يمكن استخدامها في أوكرانيا صحيحاً فنحن بحاجة إلى مراجعة جادة بشأن علاقتنا”.

كما أشارت الصحيفة إلى أن الحرب الروسية أدت إلى ارتفاع أسعار السلع عالمياً وفرض ضغوط شديدة على مصر أكبر مستورد للقمح في العالم، والتي تلقت أكثر من 80 بالمئة من قمحها من روسيا وأوكرانيا في السنوات الأخيرة.

وكانت وزارة الدفاع الأميركية (بنتاغون) قد قالت إنها تعمل على تحديد مصدر تسريب وثائق سرية تفصّل استراتيجية الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي “ناتو” (NATO) لدعم أوكرانيا في وجه الهجوم الروسي، ونشرت قبل أكثر من أسبوع عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

ووفقا لما ذكرته صحيفة نيويورك تايمز (The New York Times) الأمريكية، تتضمن هذه الوثائق الوتيرة التي تستخدم فيها القوات الأوكرانية ذخائر قاذفات الصواريخ من طراز هيمارس، والجدول الزمني لتسليم الأسلحة، والتدريبات التي يوفرها الغرب للجيش الأوكراني.

ونقلت الصحيفة عن خبراء قولهم إن الوثائق تبدو صحيحة، لكن أدخلت تعديلات على بعضها لعكس صورة أفضل عن الوضع الروسي، ولا سيما من خلال تقليل حجم الخسائر الروسية.

وجاء في هذه التسريبات أن كييف بصدد تشكيل 12 لواءً جديداً من بينها تسعة ألوية تدربها الولايات المتحدة وتجهزها.