ما قصة الكوكب التاسع؟.. كل ما تريد معرفته

رغم الحديث المستمر عن وجود كوكب تاسع في المجموعة الشمسية، إلا أنه بطبيعة الحال، تظل هذه الفرضية إلى اليوم ليست أكثر من تخمين.

المجموعة الشمسية تضم 8 كواكب يدورون حولها، ضمنها الأرض الثالث بعدا عن الشمس، بالإضافة إلى عشرات الأقمار مثل قمرنا، وأجسام سماوية أخرى مثل الكويكبات والنيازك والمذنبات.

ماذا هي قصة الكوكب التاسع؟

يُعرف هذا الكوكب الافتراضي مؤقتا باسم الكوكب التاسع والذي يعتقد أنه ليس جسما صغيرا مثل بلوتو أو مثل العديد من الأجسام العابرة لنبتون التي تم اكتشافها في السنوات الأخيرة.

وتوجد 8 كواكب هي عطارد والزهرة والأرض والمريخ والمشتري وزحل وأورانوس ونبتون، بالترتيب حسب البعد عن الشمس، ويفترض العلماء منذ فترة طويلة وجود كوكب تاسع خلف نبتون، في المنطقة الخارجية من النظام الشمسي، وحاولوا إيجاد دليل على هذه الفرضية.

ونشر عالما الكواكب باتريك صوفيا ليكاوكا من جامعة كينداي وتاكاشي إيتو من المرصد الفلكي الوطني في اليابان نظريتهما حول كوكب شبيه بالأرض، أكدا أنه “الكوكب التاسع”، يختبئ على بعد بضع مليارات من الأميال خلف نبتون في حزام كويبر.

وحسب تفسيرهما فإن الكوكب التاسع هو كوكب غير مرئي وغير مكتشف وأكبر قليلا من الأرض، يدور في مكان ما بين 250 و500 مرة أبعد من الشمس من كوكب الأرض، نشروا أعمالهم في مجلة الفيزياء الفلكية، بحسب موقع أنفيرس.

وحزام كايبر منطقة من النظام الشمسي تتكون من الأجسام المتجمدة والصخور، خلف كوكب نبتون وهو أيضاً حلقة ضخمة تتكون من أجسام بين النجوم مثل الكواكب القزمة والكويكبات وكتل الكربون والعناصر الجليدية المتطايرة مثل الميثان والأمونيا، ويقع خلف مدار نبتون مباشرة، ويدور حول الشمس مثل أي شيء آخر في نظامنا الشمسي.

وتشير النتائج التي توصل إليها الباحثان إلى جسم مهم آخر داخل حزام كايبر له خصائص غريبة، مثل تأثير الجاذبية في الأجسام الأخرى، ما يشير إلى وضعه الكوكبي.

وقال العالمان: “بعيدا عن مدار نبتون، في الروافد الخارجية لنظامنا الشمسي، تنجرف مئات الآلاف من العوالم الصغيرة المتجمدة عبر الظلام، تشبه أجسام حزام كايبر كبسولات زمنية من النظام الشمسي القديم، ويمكن لمداراتها أن تكشف كيف تحركت الكواكب العملاقة – المشتري وزحل وأورانوس ونبتون – عبر النظام الشمسي المبكر واستقرت في مداراتها الحالية، وبعض هذه المدارات غريبة بما يكفي لطلب تفسير”.

في عام 2016، أعلن علماء الفلك مايك براون وكونستانتين باتيجين في معهد كاليفورنيا للتكنولوجيا عن فرضية حول كيفية وجود كوكب قزم يسمى “سيدنا” والعديد من الأجسام المماثلة له مدارات غريبة وممدودة مماثلة تتجمع جميعها بالقرب من نفس النقطة في الفضاء.

الكوكب حجمه حوالي نصف كتلة نبتون، على مشارف النظام الشمسي، لكنه يسحب مداراته في اتجاهات غريبة، وأطلق عليه اسم الكوكب التاسع.

لكن ليكاوكا وإيتو يقولان إن نسخة براون وباتيجين من الكوكب التاسع لا تفسر كل الغرابة التي تحدث مع مدارات أجسام حزام كايبر، فقط المجموعة التي مداراتها مائلة بنفس الزاوية الغريبة.

ما هو مدار الكوكب التاسع؟

النماذج التي تنبأت في الأصل بوجود الكوكب التاسع صممت أيضا مداره، والذي ربما يكون علامة طويلة ورفيعة جدا، حتى في أقرب اقتراب له من الشمس، فإنه لا يزال أبعد بكثير من بلوتو، على مسافة متوسطة تبلغ حوالي 56 مليار ميل، وسيستغرق الكوكب التاسع ما بين 10000 و20000 سنة أرضية لإكمال رحلة واحدة حول الشمس.

هل الكوكب التاسع ثقب أسود؟

اقترحت مجموعة من علماء الفلك، بما في ذلك آفي لوب من جامعة هارفارد، أن الكوكب التاسع قد يكون ثقبا أسود صغيرا في مكان ما في سحابة أورت.

إذا تبين أن الكوكب التاسع هو الثقب الأسود التاسع بدلا من ذلك، فمن المحتمل أن يكون بحجم الجريب فروت ولكن حوالي 5 إلى 10 أضعاف كتلة الأرض.

الثقوب السوداء، بحكم تعريفها ، كثيفة للغاية لدرجة أنه حتى الضوء لا يمكنه الهروب من جاذبيتها، لذا فإن الطريقة الوحيدة للعثور على واحدة هي اكتشاف ومضات الإشعاع المنبعثة عندما يعبر مذنب سيئ الحظ أفق الحدث للثقب الأسود.

هل سنتمكن من الحصول على صور الكوكب التاسع؟

إذا كان الكوكب التاسع موجودا، يأمل علماء الفلك في جمع صور له في وقت ما خلال السنوات العشر إلى الخمس عشرة القادمة، لكن لا يمكن توقع أن تكون هذه الصور مذهلة بصريا.

ونظرا لأن الكوكب الافتراضي قد يكون على بعد حوالي 56 مليار ميل، فإنه لا يتلقى الكثير من الضوء من الشمس، ويعكس القليل جدا من الضوء نحو الأرض.

هل يحصل الكوكب التاسع على اسم جديد؟

كان علماء الفلك يبحثون عن “الكوكب التاسع” أو الكوكب X على مدار السنوات الخمس الماضية، ولكن عندما يتوقف عن كونه فرضية ويصبح كوكبا فعليا، سيحصل على اسم جديد.

إن شرف تسمية كوكب جديد يذهب إلى الشخص، أو الفريق، الذي يقوم بالفعل باكتشافه، مما يعني أن المؤيدين الرئيسيين للكوكب التاسع، براون وباتيجين، قد يتمكنون من تسميته أو لا.

وأيا كان من يمكنه تسمية أول كوكب رئيسي جديد منذ 200 عام، فسيتعين عليه الحصول على موافقة مجموعة تسمى الاتحاد الفلكي الدولي قبل أن يصبح اللقب رسميا.

تقليديا، تم تسمية الكواكب الكبيرة في نظامنا الشمسي باسم الآلهة الرومانية. عالمنا المنزلي هو استثناء لأن “الأرض” تأتي من كلمة إنجليزية قديمة تعني ببساطة “الأرض”.

ومع ذلك، في السنوات القليلة الماضية، بدأ علماء الفلك في تسمية الأجسام في حزام كايبر لآلهة السكان الأصليين من جميع أنحاء العالم.

سمي “سيدنا” على اسم إلهة بحر الإنويت، وتم تسمية عوالم صغيرة بعيدة أخرى باسم هاوميا إله الولادة في هاواي، وماكيماكي إله خالق رابانوي، تماما كمثالين.

متى سيتم العثور على الكوكب التاسع؟

إذا كان هناك كوكب عملاق يتربص حول ضواحي نظامنا الشمسي، فمن المحتمل أن يجد علماء الفلك دليلا على ذلك في السنوات 10 إلى 15 القادمة.

قد يزيد الجيل القادم من التلسكوبات، سواء في المدار أو هنا على الأرض، من فرص علماء الفلك في العثور على الكوكب التاسع.

على سبيل المثال، يجب أن يكون مرصد فيرا روبين، الذي سيبدأ مسح السماء لمدة عقد من الزمان في عام 2023، قادرا على اكتشاف الكوكب الخافت البعيد.

يمكن أن يوفر تلسكوب جيمس ويب الفضائي التابع لناسا الذي تأخر كثيرا إمكانية أخرى عندما يطلق ويبدأ عمليات الرصد.