ما هي شروط عودة ميسي لبرشلونة؟

أكد المدير الفني لفريق برشلونة الإسباني لكرة القدم تشافي هيرنانديز، أنه لا يعرف ما إذا كان أسطورة كرة القدم الأرجنتيني ليونيل ميسي سيعود إلى الفريق الكتالوني أم لا، مشيراً إلى أن تركيزه ينصب حاليا على حصد لقب الدوري الإسباني.

وقال تشافي في مؤتمر صحافي، الجمعة، “من السابق لأوانه الحديث عن ذلك (عودة ميسي). نحن نركز على المباراة القادمة أمام بيتيس والفوز بالدوري الإسباني وتحقيق اللقب المهم جداً بالنسبة لنا وللنادي والجهاز واللاعبين والذي سيمنحنا الكثير من الاستقرار”.

كانت تقارير أشارت مؤخرا إلى احتمال رحيل النجم الأرجنتيني عن فريق باريس سان جيرمان الفرنسي وعودته إلى ناديه السابق برشلونة.

وأشارت التقارير إلى أن قائد المنتخب الأرجنتيني وافق على قبول راتب منخفض وأن برشلونة سينجز الصفقة قريباً، وسط عدم يقين ما إذا كان الفريق الباريسي سيقوم بخطوة لتجديد عقده.

وتكمن خطة برشلونة في توقيع ميسي على عقد مبدئي لمدة عامين براتب أقل بقليل من 13 مليون دولار في السنة، على غرار البولندي روبرت ليفاندوفسكي.

ويجب على إدارة الفريق الكتالوني اتخاذ إجراءات صارمة. بادئ ذي بدء، يجب عليهم الامتثال لقواعد اللعب النظيف المالي والالتزام بسقف راتب الدوري الإسباني.

من المؤكد أن التكيف مع متطلبات الدوري الأسباني سيكون مهمة شاقة وقد ذكر رئيس رابطة الدوري خافيير تيباس بالفعل أنه يجب على الفريق تلبية العديد من الشروط من أجل إنجاز هذا التوقيع.

شرطان لعودة ميسي

وقال الرئيس:” إذا سألتني السؤال اليوم، فإن عودة ميسي إلى برشلونة معقدة للغاية”.

واضاف: “علينا أن نرى كيف سيتطور ذلك ولكن يجب تلبية العديد من الشروط، وسيتعين مغادرة عدة لاعبين من برشلونة، ويجب أن يكون هناك انخفاض في الأجور. وكذلك معرفة الراتب الذي سيحصل عليه ميسي”.

في الوقت الحالي ، ينتظر برشلونة حاليا استجابة من رابطة الدوري الإسباني بشأن خطة الجدوى الاقتصادية. بمجرد الانتهاء من ذلك، يتوقع أن تبدأ الإدارة إجراءات عودة ميسي.

ويلعب برشلونة السبت أمام ريال بيتيس، ضمن المرحلة الـ 32 من البطولة.