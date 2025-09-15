ما سر حفاظ المشاهير الصغار على الثروة و تلافيهم الإفلاس لاحقا بحساب بنكي خاص؟

تواظب نجمة هوليوود مارساي مارتن وعمرها 21 سنة، على مسارها الصاعد من نجمة طفلة من أبرز المشاهير إلى ممثلة بل ومنتجة بارزة وهي لا تزال في مطلع العشرينيات من خلال حساب بنكي للأطفال معروف في الولايات المتحدة باسم حساب كوجان (Coogan Account) وهو للمشاهير من رياضيين وفنانين وحتى صناع المحتوى والمؤثرين الصغار على الشبكات الاجتماعية. ووراء انضباط مارساي يكمن هذا الحساب البنكي الذي قام والداها بفتحه لها بعد أن صمّما على منعها من أن تصبح قصة مأساوية أخرى في هوليوود للنجوم الأطفال. منذ بداية مسيرتها المهنية، وضع والداها أسساً مدروسة لحماية أرباحها، وغرسا فيها عادات تعكس رؤية بعيدة المدى نادرًا ما نراها لدى المشاهير الشباب. في العشرين من عمرها فقط، تُجسّد مارتن نموذجًا للإدارة المالية يُساعدها على النجاح خارج الشاشة. فمن الخطوات المحورية التي اتخذها والداها، كان إنشاء حساب كوغان في بداية مسيرتها المهنية، وسُمّي هذا الحساب تيمنًا بجاكي كوغان، نسبة للممثل الطفل الذي فقد ثروته بسبب استغلال عائلته، ويضمن هذا الحساب بقاء جزء من أرباحها بعيدًا عن متناولها حتى بلوغها سن الرشد. بالنسبة لمارتن، كانت هذه الأموال متاحة لها منذ عيد ميلادها الثامن عشر، ومع ذلك فقد صرّحت علنًا بأنها لا تنوي استخدام هذه الأموال. بل تعتبرها شبكة أمان ودليلًا على الانضباط الذي غرسه والداها فيها. هذا الضبط يتناقض مع العديد من الفنانين الأطفال الذين سرعان ما استنفدت مكاسبهم المفاجئة وقاموا بتبديد ثرواتهم بسرعة في المشتريات والتبذير في انفاق أموالهم من عوائد الأفلام.

بناء ثروة تتجاوز التمثيل

شجع والدا مارتن أيضًا على التفكير في مصادر دخل متعددة بدلًا من الاعتماد على التمثيل فقط. فقد ألهمها اهتمام والدتها بالعقارات لبدء الاستثمار العقاري بمجرد بلوغها الثامنة عشرة. اليوم، تشمل محفظتها الاستثمارية عقارات سكنية في إنجلوود، كاليفورنيا، وأتلانتا، جورجيا – أصول ملموسة ذات قيمة طويلة الأجل بغض النظر عن مشاريعها في هوليوود. وكان تأسيس شركة الإنتاج الخاصة بها، جينيوس برودكشنز، التي تعمل بموجب اتفاقية أولية مع يونيفرسال، بمثابة نقلة نوعية. فمن خلال إنتاج مشاريع بدلاً من الاكتفاء بالبطولة فيها، اكتسبت مارتن سيطرة إبداعية وملكية في صناعة غالبًا ما يفتقر فيها الفنانون إلى كليهما. بالإضافة إلى ذلك، تشمل مشاريعها الريادية فعالية “حفلة ساي الصيفية للطهي” السنوية، وهي فعالية تُسهم في مصدر دخل إضافي. تُمثل هذه الخطوات استراتيجية متنوعة عادةً ما ينصح بها المخططون الماليون، ولكن نادرًا ما تُطبق في هذه المرحلة المبكرة من الحياة.

تعزيز الثقافة المالية

ما يميز نهج مارتن هو التزامها بالتثقيف المالي، ليس فقط لنفسها، بل لأقرانها أيضًا. من خلال سلسلتها الرقمية الإلكترونية “المال مع مارساي مارتن”، تتناول مواضيع مثل الادخار والائتمان ووضع الميزانية بأسلوب مُصمم خصيصًا لجمهور الشباب. وتتجاوز المبادرة مجرد المحتوى: فمن خلال مؤسستها “طريق مارساي”، تعاونت مع شركة “سيدز أوف فورتشن” لتقديم الإرشاد والتدريب على الثقافة المالية لعشرة آلاف شابة على مدى ثلاث سنوات. ويتمثل طموحها في المساعدة على تضييق فجوة الثروة العرقية والجنسانية لجيلها.

تجنب الأخطاء المألوفة

واجه العديد من النجوم الأطفال الذين تصدّروا السجادة الحمراء في السابق صعوبات في وقت لاحق، منها الإفلاس أو الدعاوى القضائية أو إعادة اكتشاف الصدمات المرتبطة بسوء الإدارة المالية. في المقابل، استفادت مارتن من آباء تعاملوا مع الدخل كمسؤولية لا رفاهية عابرة. من خلال تطبيق ضمانات حساب كوغان، وتوجيهها نحو أصول متنوعة كالعقارات، وتشجيعها على ريادة الأعمال، وربط انضباطها المالي بالنشاط الاجتماعي، فقد منحوها دليلاً إرشادياً لا يتبعه إلا القليلون في هوليوود.

لا تزال مارساي مارتن تُوسّع مسيرتها المهنية وثروتها، لكن الأساس المالي الذي أرساه والداها الماهران في طفولتها يجعلها في وضع أفضل لتحدي قصة سقوط المشاهير الشباب. بالنسبة لها، لا يقتصر الاستقلال المالي على الثروة فحسب، بل يشمل أيضاً الاستدامة والتعليم والتمكين، وهي قيمٌ تتجلى بالفعل في مسيرتها الشخصية.

قصص مأساوية

صناعة أفلام الأطفال هي “صناعة تبيض ذهبًا”، حيث تتجاوز إيرادات الأفلام الواحدة مئة مليون دولار في الولايات المتحدة وحدها، ويحصل أبطالها على “أجور فلكية” وجوائز عالمية. ويتحول الطفل النجم إلى “دجاجة تبيض ذهبًا لوالديه”، ويخضع لسيطرة وكلاء ومديري أعمال لا يرحمون، مستغلين براءته وقدراته الفنية لتحقيق مكاسب مادية ضخمة. هذا الاستغلال المالي يضع الطفل تحت ضغط نفسي كبير ويدفعه للعمل لساعات طويلة. عديدة هي قصص أطفال نجوم جمعوا ثروات كبيرة في سن مبكرة، لكنها لم تمنعهم من السقوط في دوامة المشاكل.

تجسد جودي جارلاند، مثالاً يُحذرون منه لنجمة طفلة ذات قصة مأساوية، بدأت مسيرة جارلاند المهنية في سن مبكرة. كانت تُرهق نفسها بالعمل وتُعطى الأمفيتامينات لمواكبة جدول أعمالها المُرهق، مما أدى إلى صراعها مع الإدمان طوال حياتها. واجهت مشاكل مالية كبيرة طوال حياتها وتوفيت وهي مُثقلة بديون كبيرة.

ليندسي لوهان، تاهت بعد تألقها في أفلام ناجحة مثل “فخ الوالدين” و”فتيات لئيمات”، أصبحت لوهان نجمةً بارزةً في الصحف الشعبية بسبب مشاكلها القانونية وإدمانها للمخدرات. أدى إنفاقها الباذخ ومعاركها القضائية المتكررة إلى تقلبات مالية حادة، بما في ذلك رهن ضرائب غير مدفوعة وديون بطاقات الائتمان.

(نتالي وود – ليندسي لوهان)

أما ماكولي كولكين وكان نجم فيلم “وحيد في المنزل Home Alone” أحد أشهر الممثلين الأطفال وأكثرهم أجرًا في عصره. جمع ثروة تقدر بـ 17 مليون دولار، لكنه عانى من الإحباط بسبب “طمع والديه المكروهين في هوليوود وتطاحنهم على توزيع ثروته. ومع ذلك، فإن معركة الحضانة المريرة بين والديه عليه وعلى أشقائه، بالإضافة إلى سيطرة والده على حياته المهنية وماله، أدت إلى تحرره منهم في سن الخامسة عشرة. لقد تمكن من السيطرة على ثروته الكبيرة، ولكن ذلك جاء بعد معركة قانونية مثيرة للجدل وحظيت بتغطية إعلامية واسعة النطاق.

بعض الآباء يضحون بطفولة أبنائهم من أجل المال والشهرة، مثل والدة ناتالي وود التي كانت أمها تدفعها وتقول ناتالي”دفعتني للرقص ولم تكن ركبتاي تقوى على حملي”. كما أن دانييل رادكليف (هاري بوتر) يشكو من أن الفيلم لم يترك له متسعًا لحياته الشخصية وهواياته، حيث تبدو الغلبة في النهاية “للنجومية والمال”. فالسقوط المادي والمعنوي غالبًا ما يتبع الصعود الصاروخي لهؤلاء الأطفال. فبعد انتهاء مرحلة الطفولة والنجومية المؤقتة، يعاني العديد منهم من “اكتئاب” و”إدمان” و”قضايا عنف ومخدرات” نتيجة لضياع طفولتهم، في إشارة إلى أن المال والشهرة لم يوفرا لهم حياة سعيدة أو مستقرة.

ما هو حساب كوغان وهل يتوفر مثيل له في الشرق الأوسط؟

عندما بلغ الممثل الطفل جاكي كوغان 18 عامًا، اكتشف أن والدته أنفقت جميع أمواله (4 ملايين دولار في ثلاثينيات القرن العشرين) التي جادلت قائلةً: “لم تُقطع أي وعود على الإطلاق بإعطاء جاكي أي شيء. كل دولار يكسبه الطفل قبل بلوغه 21 عامًا هو ملك لوالديه.” ونتيجة لذلك، تم إقرار قانون كاليفورنيا لممثلي الأطفال في عام 1939، والمعروف أيضًا باسم “قانون كوغان”. وحساب كوغان هو نوع خاص من حسابات التوفير الائتمانية المصممة لحماية أرباح الممثلين والفنانين الأطفال، مما يضمن ادخار جزء من دخلهم بشكل آمن حتى بلوغهم سن الرشد. أضيف المؤثرون وصناع المحتوى مؤخرا للفئة المؤهلة لحساب كوجان ودخلت هذه التغييرات حيز التنفيذ في 1 يناير 2025، وهي تهدف إلى حماية القُصَّر الذين يظهرون في محتوى الإنترنت الذي يحقق أرباحًا، مثل مدوني الفيديو والرياضيين والمغنين، وذلك بوضع جزء من أرباحهم في حساب كوغان حتى يبلغوا سن الرشد.

(جاكي كوجان إلى جانب تشارلي تشابلن)

حساب كوغان ليس حسابًا بنكيًا عاديًا للأطفال، بل هو حساب مُخصص لحماية أرباح القُصَّر العاملين في مجال الترفيه، مثل الممثلين، والمغنين، وعارضي الأزياء، والرياضيين، والمؤلفين. يفرض القانون على المنتجين إيداع نسبة معينة من أرباح هؤلاء الأطفال في هذا الحساب. وهو للأشخاص القُصَّر الذين يكسبون أموالًا من خلال عقود عمل في مجال الأداء أو الإبداع توسعت قوانين كوغان مؤخرًا في بعض الولايات لتشمل صناع المحتوى على وسائل التواصل الاجتماعي، الذين يعتبرون الآن مؤهلين لامتلاك هذا الحساب وفقًا لشروط معينة. ولا يتاح للأطفال الذين لا يعملون في هذه المجالات، ولا يمكن فتح هذا الحساب بغرض الادخار العام

سُمي الحساب على اسم الممثل جاكي كوغان، الذي فقد معظم دخله في طفولته بسبب سوء إدارة عائلته، مما أدى إلى صدور قانون كوغان في كاليفورنيا عام ١٩٣٩. وسُنّ هذا القانون لمنع الاستغلال المالي المماثل للفنانين الشباب، وهو الآن مطلوب في العديد من الولايات، بما في ذلك كاليفورنيا ونيويورك ولويزيانا ونيو مكسيكو. ويفرض القانون هناك على أصحاب العمل إيداع ١٥٪ من إجمالي دخل الفنان الطفل في حساب كوغان، ويفتح أحد الوالدين أو الوصي الحساب في بنك معتمد لفتح مثل هذه الحسابات. وتكون الأموال ملكٌ قانوني للقاصر، ولا يجوز التصرف فيها إلا بعد بلوغه سن الثامنة عشرة، أو تحرره قانونيًا، أو صدور أمرٍ من المحكمة بالإفراج عن الأموال.

حسابات مشابهة في الشرق الأوسط

تستخدم بعض العائلات صناديق مالية مسجلة في المناطق الحرة في دولة الإمارات العربية المتحدة (مثل مركز دبي المالي العالمي، وسوق أبوظبي العالمي، ومركز رأس الخيمة الدولي) أو حلول مالية مماثلة في دول خليجية أخرى لحماية أصول أطفالهم حتى بلوغهم سن الرشد.