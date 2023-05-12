ما سر بناء بلدة أمريكية قرب العاصمة الروسية موسكو؟

سيبدأ بناء بلدة أمريكية مخصصة لعائلات من الأمريكيين قرب موسكو العام القادم، ونقلت وكالة أنباء ريا نوفوستي الحكومية الخميس أن السلطات الروسية ستبدأ بناء قرية خارج موسكو للأمريكيين والكنديين العام المقبل بحسب موقع موسكو تايمز الروسي المعارض.

ومع تشدد حملة العداء لروسيا في أمريكا الشمالية وجد بعض الأمريكيين والكنديين أنفسهم اقرب إلى روسيا على اعتبارها معقل للقيم “التقليدية ” على عكس الليبرالية الغربية التي تضغط باتجاه الحرية الجنسية المستجدة مثل دعم المتحولين جنسيا والسماح للأطفال باختيار جنسهم رغما على ذويهم وما يسمى إلغاء الثنائية الجنسانية ذكر وإنثى لقاء خيارات متعددة أخرى لاتروق للمحافظين الأمريكيين.

يؤكد تيمور بيسلانغوروف ، محامي الهجرة في دعم الأعمال الخارجية في شركة فيستا VISTA في موسكو ، أنه هناك “حوالي 200 عائلة” ترغب في الهجرة إلى روسيا “لأسباب أيديولوجية”.

ونقلت وكالة ريا نوفوستي عن بيسلانغوروف قوله: “السبب هو الدعاية للقيم الراديكالية: اليوم لديهم 70 جنسًا ، ومن يدري ماذا سيحدث بعد ذلك” ، مرددًا ما ينشره الرئيس فلاديمير بوتين بشكل متكرر من مظالم ضد الحرية النسبية بين الجنسين في الدول الغربية، وينتقد بوتين ما يسمى التفلت وهو تلقين الأطفال خيارات عن المثليات والمثليين، ومزدوجي الميل الجنسي، ومغايري الهوية الجنسانية، المتحولين جنسيًا، والمتسائلين عن هويتهم الجنسية. وهو ما يتم جمعه في كلمة LGBTQ.

وقال: “كثير من الناس العاديين يهاجرون ويفكرون في روسيا ، لكنهم يواجهون مشاكل بيروقراطية ضخمة مع قانون الهجرة الروسي”. وقال إن إدارة منطقة موسكو أعطت الضوء الأخضر لبناء قرية الوافدين ، وأنه سيتم تمويلها من قبل العائلات التي سيتم إعادة توطينها. وزعم المحامي أن “عشرات الآلاف” من الأجانب الذين ليس لديهم جذور روسية يرغبون في الانتقال إلى روسيا لأسباب أيديولوجية مماثلة. لم يعلن المسؤولون بعد عن بناء قرية مهاجرين للأمريكيين والكنديين.

شهدت روسيا ، التي صنفت من مراكز غربية، بين أسوأ البلدان بالنسبة للمغتربين في السنوات الأخيرة ، وكانت تشهد انكماشًا كبيرًا في السياحة والوافدين الأجانب الآخرين بعد غزو أوكرانيا. ومع ذلك ، سجلت بيانات خدمة الأمن الفيدرالية (FSB) ارتفاعًا طفيفًا في زيارات السياحة والعمل والدراسة والأعمال إلى روسيا في أوائل عام 2023.

يذكر أن غالبية العرب في الولايات المتحدة الأمريكية يضطرون لتأييد الحزب الجمهوري بسبب دعمه لقيم العائلة والتوجهات المحافظة، ويصوتون لصالح مؤشحيه بما فيهم ترامب بسبب ذلك.