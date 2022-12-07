ما سر الحقنة التي تلقاها “سفيان أمرابط” قبل مباراة إسبانيا؟

قبل مباراة المنتخب المغربي أمام نظيره الإسباني في ثمن نهائي كأس العالم، كانت هناك شكوك حول مشاركة لاعب وسط الفريق “سفيان أمرابط” حيث كان يعاني من إصابة أسفل ظهره، غير أن المدير الفني لمنتخب أسود أطلس وليد الركراكى أصر على البدء به في التشكيل الرسمي، فكيف شارك وهو مصاب؟

يقول اللاعب إنه تحامل على نفسه ولعب المباراة وهو مصاب، وكانت هناك شكوك حول مشاركته في المباراة، وإنه بقي ليلة المباراة مستيقظًا حتى الساعة 3 فجرًا، وأضاف:

“استيقظت حتى ذلك الوقت لأقوم بالعلاج الطبيعي، وتلقيت حقنة قبل المباراة، لا أستطيع التخلي عن اللاعبين وبلدي”.

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وأعرب “سفيان أمرابط” عن سعادته الغامرة بالتأهل التاريخي لأسود الأطلس إلى ربع نهائي بطولة كأس العالم قطر 2022، بعد الفوز على منتخب إسبانيا في دور الـ 16.

وفي تصريح له لقنوات “الكأس” القطرية، بعد مباراة إسبانيا لم يستطع “أمرابط” أن يمنع دموعه، وقال : “ما حدث لا يصدق، نحن نصنع التاريخ، أعتقد أنها كانت مباراة صعبة جدا، ويوم تاريخي للمغرب”.

وأضاف: “أعتقد أنها كانت مباراة صعبة للغاية والجميع كان يرى ذلك، ولكن في النهاية نجحنا في أن نفعلها”.

تألق سفيان

لفت “سفيان أمرابط” الأنظار خلال بطولة كأس العالم 2022، وبحسب الأرقام فإنه:

يمتلك أعلى دقة تمريرات في منتخب أسود الأطلس خلال المونديال بعد أن مرر 118 تمريرة صحيحة من أصل 133 تمريرة في دور المجموعات.

هو اللاعب الوحيد ضمن الفريق الذي يمتلك أعلى نسبة من استعادة الكرات (24) والذي يعترض أكبر عدد من الكرات (5).

تلقى أمرابط العديد من الإشادات من الصحف العالمية، حيث وصفته صحيفة “لا جازيتا ديللو سبورت” الإيطالية بـ”الحائط”، كما قالت صحيفة “ليكيب” الفرنسية، إنه يمتلك 3 رئات.

المدير الفني للمنتخب المغربي وليد الركراكي يؤكد دائما على أهمية سفيان أمرابط في أرض الملعب، ويقول إن لاعب فيورنتينا الإيطالي، يستحق التواجد في الأندية الكبرى بأوروبا.