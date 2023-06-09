ما سبب هجوم قرش الغردقة على السائح الروسي؟

كشف مسؤول صيد بحري في مصر عن أسباب اقتراب أسماك القرش من الشواطئ المصرية والهجوم على البشر والتي كان آخرها هجوم سمكة قرش على سائح روسي عمره 23 سنة في مدينة الغردقة السياحية أمس الخميس ووفاته في ذات اليوم.

وقال نقيب صيادي دمياط أحمد المغربي، لموقع “القاهرة 24”، إن أسماك القرش تقترب من السواحل في هذا التوقيت بالتحديد من كل عام، لعدة أسباب أهمها إلقاء السفن للأضاحي النافقة في عرض البحر.

وأكد “المغربي” أن أسماك القرش توجد بكثرة خلال هذه الأيام حول الشواطئ خاصة الطرق المؤدية إلى السعودية ومن بينها الخليج العربي، موضحاً أنه مع اقتراب موسم الحج تزداد الأغنام المساقة إلى السعودية ومصر وبعض الدول العربية والإسلامية للأضحية.

وقال إن أصحاب السفن يلقون المواشي النافقة أو المصابة في عرض البحر، بالإضافة إلى مخلفات الذبح مما يحفز حواس أسماك القرش ويجعلها تقترب من السواحل.

وأضاف أنه في هذه الأيام مع ارتفاع درجات الحرارة تتغير سلوكيات بعض الحيوانات المفترسة وخاصة القروش، وتقترب من السواحل أكثر في فصل الصيف.

قرش الغردقة

لقي السائح الروسي الشاب حتفه بعد تعرضه، أمس الخميس، إلى هجوم سمكة قرش أثناء وجوده، في مياه شاطئ تابع لأحد الفنادق بوسط مدينة الغردقة في محافظة البحر الأحمر جنوب البلاد، وهي الحادثة التي باتت تعرف إعلامياً بـ (#قرش_الغردقة).

وحدثت هجمات القرش من قبل في مصر وكان أخرها هجوم جرى في يوليو/تموز العام 2022 أدى إلى وفاة سائحتين، لكن مثل تلك الهجمات تحدث على فترات متباعدة بعض الشيء.

تحذير القنصلية الروسية

أعلنت القنصلية الروسية في الغردقة، في بيان عبر صفحتها على موقع فيسبوك يوم أمس الخميس، وفاة المواطن الروسي، وقالت إن الهجوم حدث في شاطئ دريم بيتش (Dream Beach).

وطالبت القنصلية المواطنين الروس الموجودين في الغردقة بالحذر أثناء وجودهم بالبحر، وبالالتزام الصارم بالتعليمات المتعلقة بحظر السباحة الصادرة من السلطات المصرية، وكذلك إرشادات الفندق وخفر السواحل.

إجراءات وقائية

قالت وزارة البيئة المصرية، في بيان مساء الخميس، إن أعمال الفحص التي أجراها رجال محميات البحر الأحمر بعد الهجوم توصلت إلى أن سمكة القرش التي هاجمت المواطن الروسي هي من نوع قرش النمر (Tiger Shark).

وأضافت أن سمكة القرش كانت “تحوم” بالقرب من سطح الماء بالمنطقة التي وقع بها الهجوم.

صيد القرش المهاجم

قالت وزارة البيئة المصرية، في بيان لاحق، إنه “في ضوء ما تم رصده من سلوكيات غير طبيعية من سمكة القرش المتسببة في الحادث وحقيقة سابقة وقوع حوادث هجوم على البشر من هذا النوع من القروش سابقاً”، قام فريق بصيد السمكة التي هاجمت المواطن الروسي، تمهيدا لفحصها.

وأضافت أن فحص السمكة يهدف إلى معرفة الأسباب المحتملة لقيامها بالهجوم، واستيضاح ما إذا كانت هي نفس السمكة التي تسببت في الحوادث السابقة. وذكر البيان أنه سيصدُر بيان عن الوزارة بما انتهت إليه أعمال الفحص فور الانتهاء منها.

توخي الحرص

أصدرت وزارة البيئة تعليمات باتخاذ إجراءات لإيقاف أنشطة السباحة والسنوركلينج والرياضات المائية بنطاق المنطقة المحصورة بين منتجع الجونة شمالاً وحتى الحد الجنوبي لخليج ابو سومه جنوباً لمدة يومين تبدأ من صباح يوم الجمعة 9 يونيو/حزيران بالتنسيق مع محافظ البحر الأحمر.

وطالبت المواطنين ومرتادي سواحل البحر الأحمر بالالتزام بالتعليمات والضوابط المنظمة للتعامل مع الموارد الطبيعية بالبحر الأحمر حرصاً على سلامتهم.

وهذا مقطع فيديو يظهر لحظة هجوم قرش الغردقة على السائح الروسي.