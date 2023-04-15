سامر باطر by سامر باطر

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Posted inأخبار أريبيان بزنس

دعك من ميتا وأخواتها، ما رأيك ببناء ميتافيرس لك؟ إليك أومنيفرس المجاني من انفيديا

سامر باطر by سامر باطر

تدمج انفيديا كل معارفها من بيانات عالم الألعاب والذكاء الاصطناعي والسيارات ذاتية القيادة والروبوتات والكريبتو وغيرها لأداة صنع وتشكيل الميتافيرس– واسمها اومنيفيرس– العوالم الشاملة لبناء العوالم الافتراضية.

يتيح الطقم استخدامات هائلة للتطبيقات والمحتوى مثل التوأمة الرقمية وغيرها- يمكنك تنزيله مجانا واستخدامه لإدخال ملفاتك من مختلف البرامج (يحتاج لبطاقة رسوميات RTX )- من أوتوكاد وحتى مايا- وبلندر وباقي شلة الثري دي وغيرها- ويعمل الطقم بملفات مفتوحة المصدر من شركة بيكسار، و تسمى يونيفرسال سين دسكريبتشن USD لتتيح لكل دمج ملفات من مصادر أخرى مثل ملفات من مساهمات فريق العمل.

ويتوفر في طقم أومنيفرس نماذج مسبقة الصنع وأدوات مختلفة تتيح تبسيط عملية إنشاء النماذج الافتراضية وإنشاءها بشكل أسرع لإطلاقها بمساعدة أداة الذكاء الاصطناعي تشات جي بي تي.

وتستخدم شركات عديدة مثل شركات السيارات منصة أومنيفرس كما هو الحال مع بي إم دبليو ولاند روفر وغيرهما. كما تستخدم أومنيفرس في عالم الروبوتات والتصنيع نظرًا لكونها متكاملة تمامًا مع منصة الذكاء الاصطناعي من انفيديا ، أصبحت أومنيفرس منصة لتسريع تطوير الروبوتات. تتوافق أومنيفرس تمامًا مع قوانين الفيزياء وبالتالي فهي قادرة على محاكاة جميع المواد والأجسام.
























                
                    

                    
                    

                                                
                        

                                                                                                                                    
                                                                                                                        
                                                                            
                                                                                                                        

                        
                                            

                    
                    
                
                                
        
        

    

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				سامر باطر
				

					

						

							

								سامر باطر								
							


							
						

					


											

							محرر موقع أريبيان بزنس- ومجلتي أريبيان بزنس وسي إي أو CEO العربية، صحافي عربي بخبرات تشمل مجالات عديدة من الاقتصاد...