يجب على الحجاج، خلال أداء فريضة الحج لدى المسلمين، الالتزام بعدد من الاشتراطات حتى يتموا الشعيرة بشكل كامل دون خلل ينقص من أجرها أو يسبب فسادها.

ويشترط أيضاً عدد من الشروط الصحية لضمان الحفاظ على سلامة الحجاج البدنية والصحية خلال أداء الشعيرة المقدسة.

وتوضح وزارة الحج والعمرة السعودية؛ المسؤولة عن شعيرة الحج والعمرة، اشتراطات مناسك الحج، كالآتي:

بدء موسم الحج

الإحرام من الميقات

يشترط البدء بنية أداء النسك بالقلب، والتلفظ بها باللسان قائلاً “لبيك اللهم حجاً” لحج الإفراد والتمتع (بعد إتمام العمرة) أو “اللهم لبيك عمرة وحجاً” لحج القران، ولا مانع بإتمامها بأن يقول الحاج “فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني عند الخوف من عدم التمكن من أداء النسك لمرض أو ظرف يوشك أن يُلمّ بك”.

الوقوف بعرفة

من اشتراطات الوقوف بعرفة إداركها بليل قبل أن يطلع الفجر، ويكون النزول في عرفة من طلوع الشمس ولا يغادر الحاج منها حتى مغيبها، ويستقبل القبلة ويدعو حتى مغيب الشمس.

خطوات الحج

طواف الإفاضة

هو أحد أهم أركان الحج، ويُسمى طواف الزيارة وطواف الحج، وهو الطواف بالكعبة سبعة أشواط، لقوله تعالى “ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ”، ويبدأ وقت طواف الإفاضة من منتصف ليلة العيد 10 من ذي الحجة للمتعجلين من مزدلفة، وينتهي وقت طواف الإفاضة بانتهاء شهر ذي الحجة.

السعي

السعي، أيضاُ، سبعة أشواط، يبدأ الأول بالصفا وينتهي بالمروة، ويبدأ الثاني من المروة وينتهي بالصفا، والشوط السابع ينتهي عند المروة، ويسن الإسراع للرجل دون المرأة بين العمودين الأخضرين، ولا يشترط للسعي طهارة ولا موالاة بين الأشواط، فإن كان قد قدم السعي مع طواف القدوم فلا يعيده.

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اشتراطات صحية

يشترط عدد من المتطلبات الصحية في الحجاج لهذا العام وتوضحها وزارة الصحة السعودية بالحصول على التحصينات اللازمة، ومنها لقاح فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، وشلل الأطفال، والحمى الصفراء، والحمى الشوكية.

وتضيف وزارة الحج والعمرة، أن يكون الحاج معافى من الأمراض المزمنة الحادة، وكذلك الأمراض المعدية.

#حج_بصحة وتعرف على مواقع المرافق الصحية في المشاعر المقدسة. — وزارة الصحة السعودية (@SaudiMOH) June 22, 2023

وتوصي وزارة الصحة الحجاج بالأخذ بعين الاعتبار وجود حد أدنى من الاستطاعة البدنية، ومراعاة الخطورة العالية للإصابة بالأمراض المعدية، لدى كبار السن وحالات الإصابات الشديدة بالأمراض المزمنة، مثل السرطانات المتقدمة وأمراض القلب أو الجهاز التنفسي أو الكبد أو الكلى.

الطواف

توافد الحجاج لمنى لقضاء يوم التروية

وبدأ توافد حجاج بيت الله الحرام صباح أمس الإثنين إلى مشعر منى لقضاء يوم التروية والمبيت فيها في طريقهم للوقوف بعرفة اليوم الثلاثاء.

ويبقى الحجاج بها إلى ما بعد بزوغ شمس التاسع من ذي الحجة، يتوجهون بعدها للوقوف بعرفة (الوقفة الكبرى)، ثم يعودون إليها بعد “النفرة” من عرفة والمبيت بمزدلفة لقضاء أيام (10 – 11 – 12 – 13)، ورمي الجمرات الثلاث جمرة العقبة والجمرة الوسطى والجمرة الصغرى إلا من تعجل، وذلك لقوله تعالى: (واذكروا الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى).

ويقع مشعر منى بين مكة المكرمة ومشعر مزدلفة على بعد 7 كيلومترات شمال شرق المسجد الحرام، وهو حد من حدود الحرم تحيطه الجبال من الجهتين الشمالية والجنوبية، ولا يُسكَن إلا مدة الحج، ويحدُّه من جهة مكة جمرة العقبة، ومن جهة مشعر مزدلفة وادي “محسر”.

ويعد مشعر منى ذا مكانة تاريخية ودينية، به رمى نبي الله إبراهيم -عليه السلام- الجمار، وذبح فدي إسماعيل عليه السلام، ثم أكد نبي الهدى – صلى الله عليه وسلم – هذا الفعل في حجة الوداع وحلق، واستن المسلمون بسنته يرمون الجمرات ويذبحون هديهم ويحلقون.

ويشتهر المشعر بمعالم تاريخية منها الشواخص الثلاثة التي ترمى، وبه مسجد “الخيف”، الذي اشتق اسمه نسبة إلى ما انحدر عن غلظ الجبل وارتفع عن مسيل الماء، والواقع على السفح الجنوبي من جبل منى، وقريباً من الجمرة الصغرى، وقد صلى فيه النبي (ص) والأنبياء من قبله، فعن يزيد بن الأسود قال: “شهدت مع النبي (ص) حجته فصليت معه صلاة الصبح في مسجد الخيف”، وما زال قائماً حتى الآن، ولأهميته تمت توسعته وعمارته في عام 1407هـ.