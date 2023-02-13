ما حقيقة وجود شعار الضفدع في منتجات الأكل في السعودية؟

أكدت الهيئة العامة للغذاء والدواء السعودية أن وجود شعار الضفدع على بعض المنتجات يشير إلى أن الشركة المنتجة تتبع المعايير والقواعد الدولية التي ترتبط بالإنتاج المستدام والبيئة.

وقال الهيئة إن العلامة تشير إلى أن الشركة المصنّعة قد تم خضوعها للتدقيق المكثف من قِبَل الشهادات الصارمة والمعايير، وليس لها علاقة بمكونات المنتج.

وجاء توضيح “الهيئة” رداً انشار مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي يُحَذّر من تناول المنتجات التي تحمل شعار الضفدع.

تحية طيبة، تُشير علامة الضفدع على المنتجات إلى أن المؤسسة المُنتِجة تتبع المعايير والقواعد الدولية التي ترتبط بالإنتاج المستدام والبيئة، كما تُشير إلى أن الشركة المصنعة قد تم خضوعها للتدقيق المكثف من قِبل الشهادات الصارمة والمعايير، وليس لها علاقة بمكونات المنتج. — هيئة الغذاء والدواء (@Saudi_FDA) February 12, 2023

شعار الضفدع

وينتشر شعار الضفدع بشكل كبير في منتجات الشوكولاتة والقهوة والشاي وبعض الفواكه في الولايات المتحدة وكندا ودول أوروبا الغربية وهو يرمز إلى أن هذا المنتج زُرِع أو استُخدمت فيه مواد من مَزارع معتمدة وصديقة للبيئة.

ويُمنح هذا الشعار عن طريق منظمة تُعرف باسم تحالف الغابات المطيرة (Rainforest Alliance)، وهي منظمة دولية غير حكومية تأخذ من الضفدع شعاراً لها وتعمل في ٧٠ دولة، وتأسست عام ١٩٨٧ من قِبَل الناشط البيئي الأمريكي دانييل كاتز.