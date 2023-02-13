ما حقيقة وجود شعار الضفدع في منتجات الأكل في السعودية؟

أكدت الهيئة العامة للغذاء والدواء السعودية أن وجود شعار الضفدع على بعض المنتجات يشير إلى أن الشركة المنتجة تتبع المعايير والقواعد الدولية التي ترتبط بالإنتاج المستدام والبيئة.
وقال الهيئة إن العلامة تشير إلى أن الشركة المصنّعة قد تم خضوعها للتدقيق المكثف من قِبَل الشهادات الصارمة والمعايير، وليس لها علاقة بمكونات المنتج.
وجاء توضيح “الهيئة” رداً انشار مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي يُحَذّر من تناول المنتجات التي تحمل شعار الضفدع.
شعار الضفدع
وينتشر شعار الضفدع بشكل كبير في منتجات الشوكولاتة والقهوة والشاي وبعض الفواكه في الولايات المتحدة وكندا ودول أوروبا الغربية وهو يرمز إلى أن هذا المنتج زُرِع أو استُخدمت فيه مواد من مَزارع معتمدة وصديقة للبيئة.
ويُمنح هذا الشعار عن طريق منظمة تُعرف باسم تحالف الغابات المطيرة (Rainforest Alliance)، وهي منظمة دولية غير حكومية تأخذ من الضفدع شعاراً لها وتعمل في ٧٠ دولة، وتأسست عام ١٩٨٧ من قِبَل الناشط البيئي الأمريكي دانييل كاتز.